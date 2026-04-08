Molosya Cumhuriyeti: Evini ve Bahçesini Bağımsız Ülke İlan Eden Amerikalı

Molosya Cumhuriyeti: Evini ve Bahçesini Bağımsız Ülke İlan Eden Amerikalı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 17:40

Nevada çöllerinin ortasında, Reno şehrinin hemen dışında, dünyanın en küçük ülkelerinden biri bulunuyor. 0.01 kilometre karelik bir alanda kurulu olan Molosya Cumhuriyeti, 1977'den beri Başkan Kevin Baugh'un liderliğinde 'bağımsızlığını' ilan etmiş durumda. 

Bu hikaye, modern dünyanın en ilginç sosyal deneylerinden birine işaret ediyor: mikro-uluslar fenomeni.

Reklam

Çölde Doğan Bir Ülke

Çölde Doğan Bir Ülke

Kevin Baugh henüz on dört yaşındayken, arkadaşı James Spielman ile birlikte 'Vuldstein Büyük Dükalığı' adını verdikleri hayali bir ülke kurdular. O zamanlar sadece çocuksu bir oyun gibi görünen bu proje, yıllar içinde ciddi bir kimlik kazandı. 1999'da Nevada'daki evinin etrafındaki araziyi 'Molosya Cumhuriyeti' olarak ilan eden Baugh, bugüne kadar süren bu deneyimin mimarı oldu.

Molosya'nın başkenti Baughston, aslında Baugh'un evinden ibaret. Ülkenin toplam nüfusu otuz iki kişi - bunların çoğu Baugh'un aile üyeleri. Ancak bu rakam, mikro-ulusların büyüklüğü hakkında yanıltıcı bir izlenim verebilir. Gerçek mesele boyutta değil, sembolik anlamda yatıyor.

Valora'dan Uzay Programına: Bir Ülkenin Altyapısı

Valora'dan Uzay Programına: Bir Ülkenin Altyapısı

Molosya Cumhuriyeti'nin kendine özgü para birimi Valora, özel posta pulları ve hatta bir uzay programı bulunuyor. 'Molosya Donanması' ise bir şişme bot ve iki kayıktan oluşuyor. Her ne kadar Nevada çölünde gerçekten deniz kuvvetlerine ihtiyaç olmasa da! Bu ayrıntılar, Baugh'un projesini sadece bir şaka olmaktan çıkarıp, toplumsal ve politik düzenlemeler hakkında düşündüren bir performans sanatına dönüştürüyor.

En ilginç iddialardan biri, Molosya'nın 'Doğu Almanya ile savaş halinde' olduğu yönünde. Tabii ki Doğu Almanya 1990'da sona erdiği için bu savaş biraz absürt görünüyor, ancak Baugh bu durumu 'resmi olarak barış anlaşması imzalanmadığı' gerekçesiyle açıklıyor. 'Diplomasi karmaşık bir iştir ve bazı konular yıllarca çözümsüz kalabilir,' diyor Başkan Baugh, mikro-ulusların uluslararası hukuktaki belirsiz konumunu ironik bir dille vurguluyor.

Ziyaretçiler ve Diplomatik İlişkiler

Ziyaretçiler ve Diplomatik İlişkiler

Molosya Cumhuriyeti'nin günlük işleyişi, elbette normal bir ülkeden farklı. Baugh, aynı zamanda ABD vatandaşı olarak vergilerini ödüyor ve ABD yasalarına uyuyor. Ancak kendi 'ülkesinde' farklı yasalar, farklı bir takvim sistemi (Molosya takvimi) ve farklı bir kültür yaratmaya çalışıyor. Bu durum, kimlik ve aidiyet kavramlarının ne kadar esnek olabileceğini gösteriyor.

Molosya, her yıl yüzlerce turist çağırdığı özel etkinlikler düzenliyor. Bu ziyaretler sırasında misafirler, pasaport kontrolünden geçiyor, Valora cinsinden hediyelik eşyalar satın alıyor ve mikro-ulusun 'resmi' turuna katılıyor. Baugh, ciddi bir diplomatik protokol uyguladığını iddia ediyor ve diğer mikro-uluslarla 'diplomatik ilişkiler' kuruyor.

Bu performansın arkasında, insanların alternatif topluluk arayışı ve mevcut sistemlere karşı sembolik bir direniş yatıyor. Molosya ve benzeri mikro-uluslar, insanların kendi kaderlerini belirleme arzusunu ve yaratıcılıklarını ifade etmenin yolları olarak görülebilir.

Sealand'den Liberland'e: Dünyadaki Diğer Mikro-Uluslar

Sealand'den Liberland'e: Dünyadaki Diğer Mikro-Uluslar

Molosya tek değil. Dünyanın en ünlü mikro-ulusu, İngiltere kıyılarında eski bir deniz platformunda kurulan Sealand Prensliği. 1967'de Roy Bates tarafından kurulan bu 'ülke', uluslararası sularda olması nedeniyle yasal statüsü tartışmalı bir konumda bulunuyor. Sealand'in nüfusu genellikle beş kişi civarında ve kendi pasaportu, para birimi hatta internet domain uzantısı (.sea) var.

Liberland ise daha yeni bir örnek. 2015'te Çek siyasetçi Vít Jedlička tarafından, Hırvatistan ve Sırbistan arasında tartışmalı bir toprakta kurulan bu mikro-ulus, libertarian değerler etrafında şekillendi. 'Herkes özgür olmak istediği kadar özgür olmalıdır, başkalarının aynı özgürlüğe saygı gösterdiği sürece,' şeklindeki mottosu, modern siyasi düşüncenin alternatif arayışlarını yansıtıyor.

Bu küçük 'ülkeler' aslında büyük sorulara işaret ediyor:

  • Ulus-devlet kavramının sınırları nedir? 

  • Egemenlik nasıl tanımlanır? 

  • Modern demokrasilerin eksiklikleri karşısında alternatif yönetim biçimleri mümkün mü? 

Kevin Baugh ve benzerleri, bu sorulara somut yanıtlar aramak yerine, onları görünür kılmayı tercih ediyor.

Kırk yılı aşkın bir süre varlığını sürdüren Molosya, mikro-ulusların sadece geçici fanteziler olmadığını kanıtlıyor. Baugh, projesini aile üyelerine devretmeyi planlıyor ve Molosya'nın kalıcı bir kurumsal kimlik kazanması için çalışıyor. Bu çaba, modern vatandaşlık ve topluluk kavramlarının evrimini gözlemlememizi sağlıyor.

Sonuç olarak, Molosya Cumhuriyeti ve diğer mikro-uluslar, günümüz dünyasının siyasi ve sosyal düzenlemeleri hakkında düşündüren, yaratıcılığı ve hayal gücünü öne çıkaran deneyler. Nevada çöllerindeki bu küçük 'ülke', büyük fikirler üretmeye devam ediyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
