Molosya Cumhuriyeti: Evini ve Bahçesini Bağımsız Ülke İlan Eden Amerikalı

Kevin Baugh henüz on dört yaşındayken, arkadaşı James Spielman ile birlikte 'Vuldstein Büyük Dükalığı' adını verdikleri hayali bir ülke kurdular. O zamanlar sadece çocuksu bir oyun gibi görünen bu proje, yıllar içinde ciddi bir kimlik kazandı. 1999'da Nevada'daki evinin etrafındaki araziyi 'Molosya Cumhuriyeti' olarak ilan eden Baugh, bugüne kadar süren bu deneyimin mimarı oldu.

Molosya'nın başkenti Baughston, aslında Baugh'un evinden ibaret. Ülkenin toplam nüfusu otuz iki kişi - bunların çoğu Baugh'un aile üyeleri. Ancak bu rakam, mikro-ulusların büyüklüğü hakkında yanıltıcı bir izlenim verebilir. Gerçek mesele boyutta değil, sembolik anlamda yatıyor.