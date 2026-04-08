Narsist Ebeveynle Büyüyenlerin Yetişkinlikte Ortak Özellikleri

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 17:13

Çocuklukta yaşanan bazı duygular, yıllar sonra anlam kazanıyor. Sürekli eleştirildiğini hissetmek, kendini yetersiz görmek ya da sınır koymakta zorlanmak yetişkinlikte fark ediliyor. Narsist ebeveynle büyüyen kişiler, çoğu zaman yaşadıklarını geç fark ediyor. Dışarıdan “normal” görünen aile dinamikleri, iç dünyada derin izler bırakabiliyor. Psikologlara göre narsist ebeveynlerin etkisi, çocukluk döneminden sonra da devam ediyor.

Narsist ebeveyn çocuğu birey olarak değil, uzantı olarak görür

Narsist ebeveynler, çocuklarını bağımsız birey olarak görmekte zorlanır. Başarılar övünç kaynağı haline gelirken, hatalar utanç nedeni olarak algılanır. Çocuk, sevgi görmek için beklentileri karşılamak zorunda hisseder. Böylece sevgi koşullu hale gelir ve çocuk kendini sürekli kanıtlamaya çalışır.

Empati eksikliği de bu dinamiğin önemli parçası olur. Çocuğun duyguları çoğu zaman ikinci plana atılır. “İnsanlar ne der” gibi cümleler, çocuk üzerinde baskı yaratır. Zamanla çocuk kendi ihtiyaçlarını bastırmayı öğrenir ve başkalarının beklentilerine göre davranmaya başlar.

Çocuklukta geliştirilen savunma mekanizmaları yetişkinlikte devam eder

Narsist ebeveynle büyüyen kişiler genellikle mükemmeliyetçilik geliştirir. Hata yapma korkusu, sürekli kontrol ihtiyacı ve kendini yetersiz hissetme duygusu yaygın görülür. Bazı kişiler ise tam tersine görünmez olmayı tercih eder ve dikkat çekmekten kaçınır.

Başkalarını memnun etme eğilimi de sık görülen davranışlardan biridir. Hayır demekte zorlanmak, başkalarının ihtiyaçlarını öncelik haline getirmek ve sürekli suçluluk hissetmek yetişkinlikte ortaya çıkar. Sınır koyamama problemi, ilişkilerde ve iş hayatında zorlayıcı sonuçlar doğurabilir.

Yetişkinlikte ortaya çıkan görünmez etkiler

Narsist ebeveynle büyüyen kişilerde kronik suçluluk hissi yaygın görülür. Başkalarının duygularından sorumlu hissetmek, sürekli kendini sorgulamak ve yeterince iyi olmadığını düşünmek bu durumun etkileri arasında yer alır. Başarı elde edilse bile içsel yetersizlik hissi devam edebilir.

Uzmanlara göre iyileşme süreci farkındalıkla başlar. Yaşanan deneyimlerin etkisini kabul etmek ve sınırlar koymayı öğrenmek önemli adımlar arasında yer alır. Profesyonel destek, sağlıklı ilişki kurmayı öğrenmek ve öz-değer geliştirmek açısından süreci kolaylaştırabilir. Çünkü çocuklukta oluşan kalıplar fark edildiğinde, yetişkinlikte daha sağlıklı ilişkiler kurmak mümkün hale gelir.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
