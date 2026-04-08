article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tam 67 Yıldır Aynı Yastığa Baş Koyan Yaşlı Çift Mutluluğun Sırrını Açıkladı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 17:18

Amasya'nın bir köyde yaşayan 67 yıllık evli çift, mutluluğun sırrı olarak 'birbirlerini sevmelerine' ve 'kırmamalarına' işaret ediyor. 87 yaşındaki İbrahim ile 90 yaşındaki Münevver Esen çifti birbirlerini ilk günkü gibi seviyor. 

Yan yana fotoğraflarını odanın baş köşesine asan asırlık çınarlara nüfus arşivinden çıkan 67. yıl öncesinin ‘evlenme kağıdı' belgesi hediye edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde yıllardır çiftçilik yaparak geçinen ve 4 çocukları bulunan köyün en yaşlıları Esen çifti, yeni evlenecekler ile evli çiftlere tavsiyelerde bulundu.  

Yıllardır iki gözlü ve sobalı evde yaşadıklarını belirten Münevver Esen, 'Orak biçtik, harmanda çalıştık. Çok çalıştık. Ama birbirimize hep destek olduk. Birbirinize sırtınızı vererek geçinin. Sevdiğinizi bırakmayın' dedi.

87 yaşındaki İbrahim ile 90 yaşındaki Münevver Esen, birbirlerini hala ilk günkü gibi seviyor. Mutluluğun sırrının ise birbirlerini sevmeleri ve kırmamaları olduğunu söylüyorlar.

Amasya Valisi Önder Bakan, 1959 yılında düzenlenen ‘evlenme kağıdı' belgesini evlilik yıldönümlerinde köylerinde ziyarette bulunduğu çifte hediye ederek jest yaptı. 

Köyün en yaşlısı çifti çok sevdiklerini anlatan genç köylüleri Ebru Akbulut da, 'Birbirlerini seven, sayan çiftimizi biz bekarlarda örnek alıyoruz' diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın