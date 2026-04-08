Tam 67 Yıldır Aynı Yastığa Baş Koyan Yaşlı Çift Mutluluğun Sırrını Açıkladı

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde yıllardır çiftçilik yaparak geçinen ve 4 çocukları bulunan köyün en yaşlıları Esen çifti, yeni evlenecekler ile evli çiftlere tavsiyelerde bulundu.

Yıllardır iki gözlü ve sobalı evde yaşadıklarını belirten Münevver Esen, 'Orak biçtik, harmanda çalıştık. Çok çalıştık. Ama birbirimize hep destek olduk. Birbirinize sırtınızı vererek geçinin. Sevdiğinizi bırakmayın' dedi.

87 yaşındaki İbrahim ile 90 yaşındaki Münevver Esen, birbirlerini hala ilk günkü gibi seviyor. Mutluluğun sırrının ise birbirlerini sevmeleri ve kırmamaları olduğunu söylüyorlar.