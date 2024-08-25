Model Gibiler: Portekiz'deki Temizlik Görevlisi Kadınlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Artık neredeyse dünyanın her yerinde kadınlar, daha önce çalışmalarının normal karşılanmadığı alanlarda iş gücüne katılmaya başladı. Kadınlar artık farklı alanlarda yeteneklerini sergileyebiliyor ve toplumun her kesiminde etkin bir rol oynayabiliyor.
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Portekiz'deki iki temizlik görevlisinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
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Hem pek çok ülkede kadınların çalışmadığı bir alan olduğundan hem de temizlik görevlisi kadınlar modelleri aratmadığından görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem beğeni topladı.
İşte o video;
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