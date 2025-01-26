Milyoner'deki Matematik Sorusundan Şakir Paşa'da Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Milyoner'deki Matematik Sorusundan Şakir Paşa'da Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
26 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Salı günleri ekrana gelen diziye uzun süredir ekranlarda izlemediğimiz bir oyuncu Francesco dahil oldu.
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2. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yine bir matematik sorusu soruldu. Kafa karıştıran soru için yarışmacı telefon jokerini kullandı. Soruyu bir de size soralım:
3. Şakir Paşa Ailesi başına gelenler sebebiyle birkaç haftadır ekrana gelmiyordu. Sette çıkan yangın sebebiyle çekimler durmuş ve bu da dizinin yayınlanamamasına yol açmıştı. Bu sezon 16 ya da 18 bölüm yayınlanması planlanan dizi, haftalar sonra ilk kez bu akşam ekrana geldi. Çocuk oyuncuların yetişkin hallerinin belirlendiği süreçte, Fahrelnissa Zeyd'i gelecekte kimin canlandıracağı belli oldu!
4. 30 Ocak Perşembe akşamı yayın hayatına başlayacak Başka Bir Gün dizisi heyecanla bekleniyor. Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaşacağı dizide Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alınıyor. Tanıtımı yayınlanan dizinin konusu izleyicilere bir yerlerden tanıdık geldi.
5. Survivor 2025'e katılmayan ama neredeyse her gün konuya dahil olan Nagihan gündemden düşmüyor. Pınar Saka'yla dostluğunu her fırsatta dile getiren eski yarışmacı, onun karşısında yer alan herkese de düşman oluyor. Yarışmayı yakından takip eden Nagihan, geçtiğimiz gün X'te katıldığı bir ses odasındaki sözleri sebebiyle zor durumda kaldı. Karadere'nin avukatı konuyla ilgili açıklama yaptı.
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6. Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in diziden ayrılmasıyla birlikte yeni kaoslarımızın yüklenmesini bekliyoruz. Işıl'ın diziye dahil olması, Nursema'nın İlhami ve Firaz arasındaki aşk üçgeninde kalması ve Doğa ile Fatih'in yeniden bir araya gelmeleri derken bizi nelerin beklediğini merak ediyorduk. Bir TikTok kullanıcısı bu merakı gidermek istemiş olacak ki dizinin senaryosunu ifşaladı!
7. Ekranların en sevilen dizilerinden ikisi olan Kızıl Goncalar ve Deha arasında oyuncu transferi gerçekleşiyor! Biri pazar, diğeri pazartesi akşamlarının sevilen yapımları olan iki dizi, reytinglerde uzun süre zirvede yer almayı başardılar. Gazeteci Birsen Altuntaş, kısa süre önce Kızıl Goncalar'dan ayrılan bir oyuncunun Deha'ya transfer olduğunu açıkladı.
8. Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu Deha dizisindeki Esme karakterine veda etti. Dizinin son bölümünde yurt dışına eğitim için giden Esme’nin vedası duygusal anlar yaşatırken, Eroğlu’nun sosyal medyada sessiz kalması dikkat çekmişti. Gelen mesajlara kayıtsız kalmayan oyuncu Bolu’daki yangın faciasını hatırlatarak açıklama yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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