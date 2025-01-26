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Francesco Geliyor! Uzun Süredir Ekranlarda Olmayan Ünlü Oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı'na Katıldı

Francesco Geliyor! Uzun Süredir Ekranlarda Olmayan Ünlü Oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı'na Katıldı

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.01.2025 - 00:46

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Salı günleri ekrana gelen diziye uzun süredir ekranlarda izlemediğimiz bir oyuncu Francesco dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde oynadığı dizinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde oynadığı dizinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Gürgen Öz, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna dahil oldu.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Gürgen Öz, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna dahil oldu.

Öz, Francesco rolüyle 34. bölümde dizinin kadrosuna katılacak.

Öz, Francesco rolüyle 34. bölümde dizinin kadrosuna katılacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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