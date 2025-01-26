Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Matematik Sorusuyla Kafalar Bir Kez Daha Fena Karıştı!

Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Matematik Sorusuyla Kafalar Bir Kez Daha Fena Karıştı!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.01.2025 - 00:30

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yine bir matematik sorusu soruldu. Kafa karıştıran soru için yarışmacı telefon jokerini kullandı. Soruyu bir de size soralım:

1 + 0,1 + 0,01 işleminin sonucu kaçtır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıları zorlayan sorular sorulmaya devam ediyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıları zorlayan sorular sorulmaya devam ediyor.

Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünü yaptığı programın yeni bölümünde yarışmacının kafasını karıştıran bir matematik sorusu soruldu.

Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünü yaptığı programın yeni bölümünde yarışmacının kafasını karıştıran bir matematik sorusu soruldu.

7.500 TL değerindeki basit matematik sorusu sonucu yarışmacı telefon jokerini kullandı.

7.500 TL değerindeki basit matematik sorusu sonucu yarışmacı telefon jokerini kullandı.

"1 + 0,1 + 0,01 işleminin sonucu kaçtır?" sorusu, sadece yarışmacının değil, izleyenlerin de kafasını karıştırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın