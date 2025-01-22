Seyran ve Ferit Aşkı Buraya Kadarmış: Yalı Çapkını'nın Final Tarihi Belli Oldu!
Seyran ve Ferit Aşkı Buraya Kadarmış: Yalı Çapkını'nın Final Tarihi Belli Oldu!
2022 yılında başladığı yayın hayatı boyunca reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, 3. sezonuyla istenilen başarıyı yakalayamadı. Seyran ve Ferit aşkı izlemek isteyen izleyiciye bir ayrıl bir barış hikayenin anlatılmasıyla birlikte bu sezon izleyici diziden epey uzaklaşmıştı. Final dedikodularının konuşulmaya başlandığı diziyle ilgili karar geldi. Haber Global'in haberine göre, dizinin final tarihi belli oldu.
Yalı Çapkını ne zaman final yapacak? Gelin birlikte bakalım!
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Özellikle ilk sezonuyla reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nda bu sezon işler pek de yolunda gitmiyor.
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Seyran ve Ferit'in sık sık ayrılıp bir şekilde yeniden bir araya gelmesi izleyiciyi diziden uzaklaştırmaya yetti de arttı bile.
Rakibi Kızılcık Şerbeti 3. sezonda 10 barajını aşarken Yalı Çapkını'nın reytinglerde geriye gitmesi final kararının alınmasında etkili oldu.
Haber Global'in haberine göre, Yalı Çapkını'nın 100. bölümde final yapması kesinleşti. Bu hafta 92. bölümüyle ekrana gelecek dizi, eğer bir ara vermezse mart ayında final yapacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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