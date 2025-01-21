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Bir Haber de Star TV'den Geldi: Bolu'daki Yangın Sonrası Sen Ağlama İstanbul'un Yeni Bölümü Var mı?

Bir Haber de Star TV'den Geldi: Bolu'daki Yangın Sonrası Sen Ağlama İstanbul'un Yeni Bölümü Var mı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.01.2025 - 18:10

Bolu Kartalkaya'daki yangın sonrası televizyon dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Bahar dizisinden gelen ilk iptalin ardından, Star TV ekranlarında yayınlanan Sen Ağlama İstanbul'dan da haber geldi.

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Kartalkaya'da Grand Kartal adında bir otelde çıkan yangın sonrası ne yazık ki 66 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi yayınlanmıştı.

Kartalkaya'da Grand Kartal adında bir otelde çıkan yangın sonrası ne yazık ki 66 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi yayınlanmıştı.

Yangın sonrası televizyon kanallarında yer alan dizi ve programların yeni bölümlerinin iptal edileceği iddia edilmişti.

Yangın sonrası televizyon kanallarında yer alan dizi ve programların yeni bölümlerinin iptal edileceği iddia edilmişti.

İlk iptal haberi Bahar dizisinden gelmişti. Bu bilginin ardından Star TV ekranlarında yayınlanan Sen Ağlama İstanbul'un da yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi.

İlk iptal haberi Bahar dizisinden gelmişti. Bu bilginin ardından Star TV ekranlarında yayınlanan Sen Ağlama İstanbul'un da yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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