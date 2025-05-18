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Milyoner'de Yanlış Cevaplanan Atatürk Sorusundan Şerbo'daki Çekim Hatasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Milyoner'de Yanlış Cevaplanan Atatürk Sorusundan Şerbo'daki Çekim Hatasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.05.2025 - 00:55

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

18 Mayıs Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Kim Milyoner Olmak İster'e Atatürk sorusu damga vurdu.

1. Kim Milyoner Olmak İster'e Atatürk sorusu damga vurdu.

Yarışmacıya Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal adını veren matematik öğretmeninin adı soruldu. Yarışmacı, heyecanına yenik düşerek soruyu yanlış cevapladı.

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2. Şakir Paşa Ailesi yeni sezona zaman atlamasıyla başlayacak.

2. Şakir Paşa Ailesi yeni sezona zaman atlamasıyla başlayacak.

Aradan kaç yıl geçtikten sonra hikayeye devam edileceği merak ediliyordu. Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i Jak Cem Avnayim, dizide kaç yıl zaman atlaması olacağını açıkladı.

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3. Deha'nın resmi hesabından final öncesi veda videosu paylaşıldı.

3. Deha'nın resmi hesabından final öncesi veda videosu paylaşıldı.

1 dakikalık teşekkür videosunda dizinin Esme'si Ahsen Eroğlu'na yer verilmedi. Oyuncunun sevenleri duruma isyan etti.

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4. Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Metehan bıçaklanmıştı.

4. Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Metehan bıçaklanmıştı.

Diziye konuk olan ve Metehan'ı bıçaklayan Eray Erden, babasının durumu gerçek sandığını açıkladı. Eray Erden'in babasının 'Vallahi üzülüyorum bak öyle dedikçe. Üzülüyorum.' sözleri gündem oldu.

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5. Kızılcık Şerbeti'nde bir çekim hatası daha gündem oldu.

5. Kızılcık Şerbeti'nde bir çekim hatası daha gündem oldu.

Sık sık çekim hatası yapılan dizide bu kez hastane sahnesi izleyicinin gözünden kaçmadı. Dikkatli izleyiciler hatayı anında fark etti.

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6. Beyaz Futbol yorumcularından Sinan Engin'in Uzak Şehir sevgisi her bölüme yansıyor.

6. Beyaz Futbol yorumcularından Sinan Engin'in Uzak Şehir sevgisi her bölüme yansıyor.

Programda pazartesi günlerini iple çektiğini söyleyen Engin, dizinin senaristlerine seslendi. Alya ve Cihan'ın öpüşmesini ve sarılmasını bekleyen Engin, gerçekleşmezse diziyi bir daha izlemeyeceğini dile getirdi.

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7. Azerbaycan'ın Eurovision'da İsrail'e tam puan vermesi gündem oldu.

7. Azerbaycan'ın Eurovision'da İsrail'e tam puan vermesi gündem oldu.

Yarışmada İsrail 357 puanla ikinci oldu. Azerbaycan'ın 24 puan vermesi sosyal medyada tartışma yarattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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