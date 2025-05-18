Milyoner'de Yanlış Cevaplanan Atatürk Sorusundan Şerbo'daki Çekim Hatasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Mayıs Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kim Milyoner Olmak İster'e Atatürk sorusu damga vurdu.
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2. Şakir Paşa Ailesi yeni sezona zaman atlamasıyla başlayacak.
3. Deha'nın resmi hesabından final öncesi veda videosu paylaşıldı.
4. Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Metehan bıçaklanmıştı.
5. Kızılcık Şerbeti'nde bir çekim hatası daha gündem oldu.
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6. Beyaz Futbol yorumcularından Sinan Engin'in Uzak Şehir sevgisi her bölüme yansıyor.
7. Azerbaycan'ın Eurovision'da İsrail'e tam puan vermesi gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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