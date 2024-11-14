Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğrencilere Dağıtılmayan Kumanyaları Belediyelerin Konser Bütçelerine Bağladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı Plan Bütçe Komisyonu toplantısına CHP'li vekillerin 'kumanyalı' katılımı damga vurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Dağıtamadığınız kumanyayı getirdik.' diyen CHP'li vekillere 'CHP'li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce.' diyerek yanıt verdi. Tekin'in açıklamalarına tepki gösteren CHP'li vekiller 'Devlet olarak yapamıyor musunuz? Bu bütçe niye var?' diyerek yanıt verdi.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı Plan Bütçe Komisyonu toplantısı gergin başladı. Komisyona katılan CHP'li vekiller oturum sıralarına ellerinde kumanyalarla geldi.
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Öğrencilere ücretsiz olarak kumanya dağıtımı isteğinde bulunan CHP'li vekiller, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Dağıtamadığınız kumanyayı getirdik." dedi. Tekin'in CHP'li vekillere yanıtı ise CHP'li belediyelerin konser bütçeleri üzerinden oldu.
Bakan Tekin, "CHP'li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce." dedi. Tekin'in açıklamalarına tepki gösteren milletvekilleri, "Devlet olarak yapamıyor musunuz? Bu bütçe niye var?" sorularını yöneltti. İşte o görüntüler; 🎥
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