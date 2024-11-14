Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğrencilere Dağıtılmayan Kumanyaları Belediyelerin Konser Bütçelerine Bağladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı Plan Bütçe Komisyonu toplantısına CHP'li vekillerin 'kumanyalı' katılımı damga vurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Dağıtamadığınız kumanyayı getirdik.' diyen CHP'li vekillere 'CHP'li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce.' diyerek yanıt verdi. Tekin'in açıklamalarına tepki gösteren CHP'li vekiller 'Devlet olarak yapamıyor musunuz? Bu bütçe niye var?' diyerek yanıt verdi.