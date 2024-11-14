134 Dosyadan 84 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firarinin Polis Sevgisi: "Adaletten Kaçılmaz, Polisimize Güveniyoruz"

Konya'da 134 ayrı suçtan 84 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, arabasıyla polislerden kaçarken yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülen cezaevi firarisi, hastane çıkışında bekleyen basın mensuplarına polis sevgisini anlattı. Polise güvendiğini söyleyen firari, 'Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz.' diyerek cezaevine götürüldü. Cezaevi firarisinin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
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Konya'da Konya'da 134 suçtan 84 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi, aracıyla polisten kaçarken yakayı ele verdi.
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Sağlık muayenesi için polis ekipleri tarafından hastaneye götürülen firarinin hastane çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklama izleyenleri şaşkına çevirdi. Polisleri çok sevdiğini söyleyen firari, "Adaletten kaçılmaz. Polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz." dedi.
İşte o video; 🎥
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