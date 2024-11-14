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Bu da Seyyar Düğün Salonu! Düğün Yapmayı Düşünenler Mantıklı Buldu

Bu da Seyyar Düğün Salonu! Düğün Yapmayı Düşünenler Mantıklı Buldu

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
14.11.2024 - 10:31

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Çin'de bir TIR'ın dorsesine kurulan düğün ve etkinlik salonu görenleri hayrete düşürdü. Park halindeyken dorsenin yanlara doğru açılmasıyla bir düğün salonu kadar genişleyebilen dorsenin içerisinde etkinlikte kullanılabilecek tüm eşyalar yer alıyor. Görüntülerin sosyal medyada gündem olması sonrası yorum yapan Türk kullanıcılar, seyyar düğün salonunun Türkiye'de olması durumunda çok rağbet göreceğini söylerken, bazıları ise salonun pistinin küçük olduğunu belirterek oyun oynanmayacağını belirtti.  

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Çin'de bir TIR dorsesini düğün salonuna çeviren işletmeci görenleri şaşkına çevirdi. Hidrolik sistemle yanlara ve yukarıya doğru açılan dorse tam açıldığı haliyle bir düğün salonu kadar alan oluşturdu.

Çin'de bir TIR dorsesini düğün salonuna çeviren işletmeci görenleri şaşkına çevirdi. Hidrolik sistemle yanlara ve yukarıya doğru açılan dorse tam açıldığı haliyle bir düğün salonu kadar alan oluşturdu.

Açılan alanın içerisine eşyaların yerleştirilmesiyle tam bir düğün salonuna dönen TIR dorsesini gören sosyal medya kullanıcıları, bu sistemin Türkiye'ye de gelmesini istedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise salonun pistinin küçük olduğunu belirterek Türkiye'de iş yapamayacağını belirtti.

Açılan alanın içerisine eşyaların yerleştirilmesiyle tam bir düğün salonuna dönen TIR dorsesini gören sosyal medya kullanıcıları, bu sistemin Türkiye'ye de gelmesini istedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise salonun pistinin küçük olduğunu belirterek Türkiye'de iş yapamayacağını belirtti.

İşte o görüntüler; 🎥

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