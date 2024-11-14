Bu da Seyyar Düğün Salonu! Düğün Yapmayı Düşünenler Mantıklı Buldu

Çin'de bir TIR'ın dorsesine kurulan düğün ve etkinlik salonu görenleri hayrete düşürdü. Park halindeyken dorsenin yanlara doğru açılmasıyla bir düğün salonu kadar genişleyebilen dorsenin içerisinde etkinlikte kullanılabilecek tüm eşyalar yer alıyor. Görüntülerin sosyal medyada gündem olması sonrası yorum yapan Türk kullanıcılar, seyyar düğün salonunun Türkiye'de olması durumunda çok rağbet göreceğini söylerken, bazıları ise salonun pistinin küçük olduğunu belirterek oyun oynanmayacağını belirtti.