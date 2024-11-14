Cübbeli Ahmet'ten Bu Sefer de Aşk Acısı Çekenlere Tavsiye: "Sana Bir Dua Öğreteyim 1000 Kat İyisini Bulursun”

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü elbette tanırsınız. Türkiye'nin tanınmış dini figürlerinden biri olan Ahmet Mahmut Ünlü, kendine has üslubu ile tanınıyor. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kendisi de bu platformlarda yerini aldı ve çeşitli platformlarda yaptığı konuşmalarla kitlesine hitap ediyor. Burada yaptığı yayınlarda pek çok konuyu ele alıyor. Hatta ikili ilişkiler konusunda da çeşitli tavsiyeler veriyor.
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Cübbeli Ahmet'in "aşk acısı" meselesini ele aldığı yayını sosyal medyada viral oldu.
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Aşk acısı çekmenin boş olduğunu savunan Cübbeli Ahmet öğreteceği bir dua ile eskisinden bin kat daha iyi birini bulabileceklerini de söyledi.
İşte o video;
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