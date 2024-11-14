Cübbeli Ahmet'ten Bu Sefer de Aşk Acısı Çekenlere Tavsiye: "Sana Bir Dua Öğreteyim 1000 Kat İyisini Bulursun”

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü elbette tanırsınız. Türkiye'nin tanınmış dini figürlerinden biri olan Ahmet Mahmut Ünlü, kendine has üslubu ile tanınıyor. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kendisi de bu platformlarda yerini aldı ve çeşitli platformlarda yaptığı konuşmalarla kitlesine hitap ediyor. Burada yaptığı yayınlarda pek çok konuyu ele alıyor. Hatta ikili ilişkiler konusunda da çeşitli tavsiyeler veriyor.