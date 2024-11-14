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Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi 50 Euro ile Türk Marketinden Yaptığı Alışverişi Paylaştı

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi 50 Euro ile Türk Marketinden Yaptığı Alışverişi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.11.2024 - 10:39

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Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar ve 'Almanya bizi kıskanıyor' söylemi ile birlikte Almanya'daki market fiyatlarının karşılaştırıldığı videolar da bir hayli arttı. Bu karşılaştırmalar sonucunda ortaya gerçekten dikkat çeken farklar çıkabiliyor. Özellikle burada sokak röportajında konuşan gurbetçiler fiyat algımızı biraz bozuyor. Almanya'da yaşayan insanlardan gelen market videoları aradaki uçurumu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yine benzer bir video sosyal medyada viral oldu.

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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, 50 Euro ile Türk marketinden yaptığı alışverişi paylaştı.

Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, 50 Euro ile Türk marketinden yaptığı alışverişi paylaştı.

İnsanlar, sepetteki ürünlerin Türkiye'deki fiyatlarını hesaplayınca ortaya yine dikkat çeken bir fark çıktı.

İnsanlar, sepetteki ürünlerin Türkiye'deki fiyatlarını hesaplayınca ortaya yine dikkat çeken bir fark çıktı.

İşte o video;

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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