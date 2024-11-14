Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, 50 Euro ile Türk marketinden yaptığı alışverişi paylaştı.

Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar ve 'Almanya bizi kıskanıyor' söylemi ile birlikte Almanya'daki market fiyatlarının karşılaştırıldığı videolar da bir hayli arttı. Bu karşılaştırmalar sonucunda ortaya gerçekten dikkat çeken farklar çıkabiliyor. Özellikle burada sokak röportajında konuşan gurbetçiler fiyat algımızı biraz bozuyor. Almanya'da yaşayan insanlardan gelen market videoları aradaki uçurumu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yine benzer bir video sosyal medyada viral oldu.