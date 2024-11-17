Mike Tyson - Jake Paul Karşılaşmasında Tartışmalara Neden Olan 2 Milyon Dolarlık Koltuklar Görüntülendi

Mike Tyson - Jake Paul karşılaşması nedeniyle 2 milyon dolara satılan ring çevresi koltukların fiyatları ağızları açık bırakmıştı. Karşılaşma öncesi görüntülenen koltuklarda yalnızca atıştırmalıklar ve bir de ring duvarına asılı bir televizyonun asılı olduğu görüldü. Dünyanın takip ettiği karşılaşmayı bu kadar yakından izlemek için 2 milyon dolar ödeyen sporseverlerin yaptığı 2 milyon dolarlık ödeme ise sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça mantıksız bulundu.