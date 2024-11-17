onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mike Tyson - Jake Paul Karşılaşmasında Tartışmalara Neden Olan 2 Milyon Dolarlık Koltuklar Görüntülendi

Mike Tyson - Jake Paul Karşılaşmasında Tartışmalara Neden Olan 2 Milyon Dolarlık Koltuklar Görüntülendi

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
17.11.2024 - 16:48

İçerik Devam Ediyor

Mike Tyson - Jake Paul karşılaşması nedeniyle 2 milyon dolara satılan ring çevresi koltukların fiyatları ağızları açık bırakmıştı. Karşılaşma öncesi görüntülenen koltuklarda yalnızca atıştırmalıklar ve bir de ring duvarına asılı bir televizyonun asılı olduğu görüldü. Dünyanın takip ettiği karşılaşmayı bu kadar yakından izlemek için 2 milyon dolar ödeyen sporseverlerin yaptığı 2 milyon dolarlık ödeme ise sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça mantıksız bulundu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Efsane boksör Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul arasında yapılan boks karşılaşması tüm dünya tarafından merakla takip edildi. Karşılaşmayı yerinde izlemek isteyen sporseverler ise ring çevresi koltuklarda oturmak için 2 milyon dolarlık yüksek bir meblağ ödedi.

Efsane boksör Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul arasında yapılan boks karşılaşması tüm dünya tarafından merakla takip edildi. Karşılaşmayı yerinde izlemek isteyen sporseverler ise ring çevresi koltuklarda oturmak için 2 milyon dolarlık yüksek bir meblağ ödedi.

Tyson ve Paul arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi görüntülenen ring çevresi koltukların sıradan yapısı ise sosyal medyada gündem oldu. 2 milyon dolarlık koltukların önünde bir televizyon olduğu ve yan tarafında atıştırmalıkların bulunduğu bir masanın yer aldığı görüldü.

Tyson ve Paul arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi görüntülenen ring çevresi koltukların sıradan yapısı ise sosyal medyada gündem oldu. 2 milyon dolarlık koltukların önünde bir televizyon olduğu ve yan tarafında atıştırmalıkların bulunduğu bir masanın yer aldığı görüldü.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, koltuklara verilen astronomik rakamların oldukça mantıksız olduğunu söyledi. İşte o görüntüler; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın