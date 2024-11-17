Mike Tyson - Jake Paul Karşılaşmasında Tartışmalara Neden Olan 2 Milyon Dolarlık Koltuklar Görüntülendi

Mike Tyson - Jake Paul karşılaşması nedeniyle 2 milyon dolara satılan ring çevresi koltukların fiyatları ağızları açık bırakmıştı. Karşılaşma öncesi görüntülenen koltuklarda yalnızca atıştırmalıklar ve bir de ring duvarına asılı bir televizyonun asılı olduğu görüldü. Dünyanın takip ettiği karşılaşmayı bu kadar yakından izlemek için 2 milyon dolar ödeyen sporseverlerin yaptığı 2 milyon dolarlık ödeme ise sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça mantıksız bulundu.
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Efsane boksör Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul arasında yapılan boks karşılaşması tüm dünya tarafından merakla takip edildi. Karşılaşmayı yerinde izlemek isteyen sporseverler ise ring çevresi koltuklarda oturmak için 2 milyon dolarlık yüksek bir meblağ ödedi.
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Tyson ve Paul arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi görüntülenen ring çevresi koltukların sıradan yapısı ise sosyal medyada gündem oldu. 2 milyon dolarlık koltukların önünde bir televizyon olduğu ve yan tarafında atıştırmalıkların bulunduğu bir masanın yer aldığı görüldü.
Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, koltuklara verilen astronomik rakamların oldukça mantıksız olduğunu söyledi. İşte o görüntüler; 🎥
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