Nasıl Uyanırız? Hayatın İçinde Farkındalık ve Uyanış Pratikleri
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Eskiler, hayat içinde her birimizin bir uykuda olduğunu, bir illüzyon dünyasında yaşadığımızı söylüyor. Ve uykudan uyanmanın çok önemli olduğunu, üzerine basa basa bize hatırlatıyor.
Peki, bu kadar hızın içinde, hayat gittikçe hızlanırken gerçekten olduğumuz hâli ve içinde bulunduğumuz durumu fark ederek bir uyanış yaşayabilir miyiz? Uyanabilir miyiz?
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Bunun pratiklerine gelin birlikte bakalım.
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Eğer o duygu öfke ise öfkelenecek kişiler, olaylar cereyan ediyor.
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