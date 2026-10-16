Nasıl Uyanırız? Hayatın İçinde Farkındalık ve Uyanış Pratikleri

Bir korku, bir endişe yaşadığınızda; o endişeler artıyor. Ta ki siz o endişenin içinde uyanana kadar, o endişe titreşimini hayata yansıtmayı bırakana kadar.

Aslında bu tekrara uyanmak, uyanmak…

Veya bir rüyanın içindesiniz ve rüyanın sizden yansıyarak yaratıldığına uyanıyorsunuz.

Seyrettiğinizin aslında dışarıda değil, içeriden yansıyan tarafını fark ettiğinizde onu dönüştürmeye başlıyorsunuz.

İşte uyanmak böyle bir şey.

Hayat içerisinde veya rüya içerisinde…

Yani seyrettiğinizle sizin aranızdaki bağlantıya uyanmak ve bunların antrenmanları, tekrarları,

Nasıl oluyor?

Neden bunlar sık sık başınıza geliyor?

Başınıza gelenlerin bir matematiği, Sizden bir çıkış hâli var, bir an’ı var. İfade ettiklerinizle, seyrettikleriniz ve gördüklerinizle bir bağlantısı var.

Aslında bunları oluşturanın sen olduğuna uyanma hâli.

Yani hayatının tanrısı olduğuna uyanan, o zaman hayatının kulu değil, kullananı hâle gelmek, uyanmak demek.

Sevgilerimle