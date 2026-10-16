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Nasıl Uyanırız? Hayatın İçinde Farkındalık ve Uyanış Pratikleri

etiket Nasıl Uyanırız? Hayatın İçinde Farkındalık ve Uyanış Pratikleri

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
16.10.2026 - 10:27
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Eskiler, hayat içinde her birimizin bir uykuda olduğunu, bir illüzyon dünyasında yaşadığımızı söylüyor. Ve uykudan uyanmanın çok önemli olduğunu, üzerine basa basa bize hatırlatıyor.

Peki, bu kadar hızın içinde, hayat gittikçe hızlanırken gerçekten olduğumuz hâli ve içinde bulunduğumuz durumu fark ederek bir uyanış yaşayabilir miyiz? Uyanabilir miyiz?

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Bunun pratiklerine gelin birlikte bakalım.

Bunun pratiklerine gelin birlikte bakalım.

İfadelerde anlattık ki ağzınızdan çıkan her bir ifadenin aslında kadersel bir hâl oluşturduğunu ve kaderi yaratırken sizin o tesir ve frekansta, o ifade frekansında aslında her bir kodlamayı yaptığınızı anlattık.

Peki o zaman, söylediklerinizi dinleyin.

Bakalım ne çağırıyorsunuz, ne oluşturuyorsunuz?

İfadede uyanın.

İfadelerden olaylara geldik. Olaylar içerisinde, olayların birbiriyle çok ilginç bağlantılarını fark etmeye başlıyorsunuz; seyrettiğinizde ve dinlediğinizde.

Ve bu olaylar içerisinde uyanabiliriz.

Yani seyreden olarak, seyrettiklerinizin sizden yansıdığını fark ettiğinizde, bu olayların içerisinde bir hâl, bir duygu yaşıyorsunuz. Ve o duygular sizden çıktıkça tekrarlanıyor.

Eğer o duygu öfke ise öfkelenecek kişiler, olaylar cereyan ediyor.

Eğer o duygu öfke ise öfkelenecek kişiler, olaylar cereyan ediyor.

Bir korku, bir endişe yaşadığınızda; o endişeler artıyor. Ta ki siz o endişenin içinde uyanana kadar, o endişe titreşimini hayata yansıtmayı bırakana kadar.

Aslında bu tekrara uyanmak, uyanmak…

Veya bir rüyanın içindesiniz ve rüyanın sizden yansıyarak yaratıldığına uyanıyorsunuz.

Seyrettiğinizin aslında dışarıda değil, içeriden yansıyan tarafını fark ettiğinizde onu dönüştürmeye başlıyorsunuz.

İşte uyanmak böyle bir şey.

Hayat içerisinde veya rüya içerisinde…

Yani seyrettiğinizle sizin aranızdaki bağlantıya uyanmak ve bunların antrenmanları, tekrarları,

Nasıl oluyor?

Neden bunlar sık sık başınıza geliyor?

Başınıza gelenlerin bir matematiği, Sizden bir çıkış hâli var, bir an’ı var. İfade ettiklerinizle, seyrettikleriniz ve gördüklerinizle bir bağlantısı var.

Aslında bunları oluşturanın sen olduğuna uyanma hâli.

Yani hayatının tanrısı olduğuna uyanan, o zaman hayatının kulu değil, kullananı hâle gelmek, uyanmak demek. 

Sevgilerimle

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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