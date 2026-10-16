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Kırıldıkları Kişiyi Ömür Boyu Affetmeyen 4 Burç

Kırıldıkları Kişiyi Ömür Boyu Affetmeyen 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 10:20
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Bazı burçlar kırıldığı zaman bunu kolay kolay unutmuyor. Astrolojiye göre bu dört burçla aranız bir kez bozulursa, eski günlere dönmek çok zor.

Gelin birlikte bakalım.

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Boğa burcu, birini hayatından çıkardığında o kişiye bir daha kapı açmıyor.

Boğa burcu, birini hayatından çıkardığında o kişiye bir daha kapı açmıyor.

İnsanlara ısınması uzun sürüyor. Öngörülebilir, düzenli bir hayata çok değer verdiği için yeni birini yakın çevresine alması aylar alabiliyor.

Biri onu kırdığında, bu kadar emekle kurduğu denge altüst oluyor. Bu yüzden o kişinin yeniden hayatına girip düzenini bozmasına izin vermiyor.

Yengeç burcu, güvendiği biri tarafından ihanete uğradığında derin bir kin besleyebiliyor.

Yengeç burcu, güvendiği biri tarafından ihanete uğradığında derin bir kin besleyebiliyor.

Duyguları çoğu insandan çok daha derin yaşıyor. Sert bir kabuğun arkasına saklansa da, birine açıldığında onunla en derin sırlarını ve hayallerini paylaşıyor.

Bu güven boşa çıktığında hissettiği ihanet de o kadar ağır oluyor.

Başak burcu için arkadaşlıklar, riskleri hesaplanması gereken birer duygusal yatırım.

Başak burcu için arkadaşlıklar, riskleri hesaplanması gereken birer duygusal yatırım.

Analitik yapısıyla ilişkilerindeki her ayrıntıyı inceliyor ve ihanet, büyük kavgalar ya da zamanla sönen dostluklar gibi riskleri göz önünde tutuyor.

Bir arkadaşının onu incittiğini fark ettiğinde durumu hızla değerlendiriyor ve bu ilişkinin kurtarmaya değip değmediğine kendisi karar veriyor.

Akrep burcunu kırdığınızda, hissettiği olumsuz duygular yıllarca sürebiliyor.

Akrep burcunu kırdığınızda, hissettiği olumsuz duygular yıllarca sürebiliyor.

Duygularının kötü niyetli insanlar tarafından kolayca kullanılabileceğine inandığı için yumuşak tarafını göstermiyor. Birinden hoşlandığını söylemek yerine bunu sürpriz hediyeler ve yardımsever davranışlarla belli ediyor.

Bir dostluğa bu kadar emek verdiği için, o kişi onu kırdığında hayal kırıklığı da büyük oluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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