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Metropoll Araştırma'nın Başkanı Açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş'ın Anketlerdeki Son Durumu Ne?

Metropoll Araştırma'nın Başkanı Açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş'ın Anketlerdeki Son Durumu Ne?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.03.2024 - 12:03

31 Mart Yerel Seçimlerine dair anket sonuçları merakla takip ediliyor. Anket sonuçları takip edilen şirketlerden birisi olan Metropoll'ün Başkanı da seçime dair çarpıcı tahminlerde bulundu. T24'ün aktardığına göre, Metropoll başkanı Özer Sencar, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kazanıp kazanamayacağını açıkladı. Kaynak: T24

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Türkiye 31 Mart tarihinde yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye 31 Mart tarihinde yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Adayların seçim çalışmalarını hızlandırdığı bu süreçte, vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında ise seçim anketleri geliyor. Özellikle büyükşehirlerde hangi adayların öne çıkacağı anketlerle takip ediliyor.

Metropoll Araştırma da son olarak Şubat ayının seçim anketi sonuçlarını açıklamış, özellikle Yeniden Refah Partisi'nin oylarında artış gözlemlendiği görülmüştü.

Metropoll Araştırma da son olarak Şubat ayının seçim anketi sonuçlarını açıklamış, özellikle Yeniden Refah Partisi'nin oylarında artış gözlemlendiği görülmüştü.

İstanbul'da 1664 kişiyle yapılan araştırma sonucunda, Ak Parti'nin oy oranı yüzde 33,1, CHP'nin oy oranı ise yüzde 31 olarak açıklanmıştı.

Şubat ayında genel seçim anketi ise aşağıdaki gibi şekillenmişti;

Şubat ayında genel seçim anketi ise aşağıdaki gibi şekillenmişti;

Detaylar için;

T24'ün aktardığına göre, Metropoll Başkanı Özer Sencar, seçime dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

T24'ün aktardığına göre, Metropoll Başkanı Özer Sencar, seçime dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'dan önde olduğunu söyleyen Sencar, durumun değişken olduğunu da belirtti.

Ankara'da 10 gün önce yapılan araştırmanın sonuçlarını açıklayan Sencar, Mansur Yavaş'ın da rakibi Turgut Altınok'un 14 puan önünde olduğunu belirtti.

Ankara'da 10 gün önce yapılan araştırmanın sonuçlarını açıklayan Sencar, Mansur Yavaş'ın da rakibi Turgut Altınok'un 14 puan önünde olduğunu belirtti.

Ankara ve İstanbul'un mevcut başkanlarının değişmeyeceğini belirten Metropoll başkanı Sencar, İzmir'in de el değiştirmeyeceğini ekledi.

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"İzmir'de CHP için bir problem görmüyorum" diyen Sencar, yapılan anketlerde Tugay'ın rahat bir şekilde kazandığının görüldüğünü ekledi.

"İzmir'de CHP için bir problem görmüyorum" diyen Sencar, yapılan anketlerde Tugay'ın rahat bir şekilde kazandığının görüldüğünü ekledi.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye genelinde AKP'den en az 2 puan çekeceği belirtildi.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye genelinde AKP'den en az 2 puan çekeceği belirtildi.

T24'ün haberine göre, Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehirlerde kazanma şansı olmadığı ancak AKP'den oy çalacağı belirtildi. YRP'nin CHP adaylarından ise oy çalma gibi bir durumu olmadığının altı çizildi.

CHP için en az riskli olan iller Ankara ve İzmir olurken, İstanbul'da net konuşulması için en az 5 puan bir farka ihtiyaç olduğu belirtildi.

CHP için en az riskli olan iller Ankara ve İzmir olurken, İstanbul'da net konuşulması için en az 5 puan bir farka ihtiyaç olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu belirten Sencar, kazanmasının ise net olmadığını belirtti.

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