Metropoll Araştırma'nın Başkanı Açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş'ın Anketlerdeki Son Durumu Ne?
Metropoll Araştırma'nın Başkanı Açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş'ın Anketlerdeki Son Durumu Ne?
31 Mart Yerel Seçimlerine dair anket sonuçları merakla takip ediliyor. Anket sonuçları takip edilen şirketlerden birisi olan Metropoll'ün Başkanı da seçime dair çarpıcı tahminlerde bulundu. T24'ün aktardığına göre, Metropoll başkanı Özer Sencar, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kazanıp kazanamayacağını açıkladı. Kaynak: T24
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Türkiye 31 Mart tarihinde yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
Metropoll Araştırma da son olarak Şubat ayının seçim anketi sonuçlarını açıklamış, özellikle Yeniden Refah Partisi'nin oylarında artış gözlemlendiği görülmüştü.
Şubat ayında genel seçim anketi ise aşağıdaki gibi şekillenmişti;
T24'ün aktardığına göre, Metropoll Başkanı Özer Sencar, seçime dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ankara'da 10 gün önce yapılan araştırmanın sonuçlarını açıklayan Sencar, Mansur Yavaş'ın da rakibi Turgut Altınok'un 14 puan önünde olduğunu belirtti.
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"İzmir'de CHP için bir problem görmüyorum" diyen Sencar, yapılan anketlerde Tugay'ın rahat bir şekilde kazandığının görüldüğünü ekledi.
Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye genelinde AKP'den en az 2 puan çekeceği belirtildi.
CHP için en az riskli olan iller Ankara ve İzmir olurken, İstanbul'da net konuşulması için en az 5 puan bir farka ihtiyaç olduğu belirtildi.
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