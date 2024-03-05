Siyasal Veri Uzmanından Dikkat Çeken Seçim Tahminleri: İstanbul, Ankara ve Diğer Büyükşehirlerde Kim Önde?
Siyasal Veri Uzmanından Dikkat Çeken Seçim Tahminleri: İstanbul, Ankara ve Diğer Büyükşehirlerde Kim Önde?
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Adayların seçim çalışmalarını hızlandırdığı bu dönemde, pek çok araştırma şirketi seçim anket sonuçlarını açıklıyor.
Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa da sosyal medya hesabından yerel seçim tahminlerinde bulundu.
Ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıktı.
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31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala, adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı.
İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya gibi büyükşehirlerde seçim sonucu merak ediliyor.
Veri analisti ve siyasal & sayısal analiz uzmanı Murat Kızılboğa da sosyal medyadan yerel seçim tahminlerini paylaştı.
İstanbul'dan paylaşılan birkaç ilçede tahminler aşağıdaki gibi şekillendi;
Büyükçekmece;
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Eyüpsultan;
Esenyurt;
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için tahminler ise bu yöndeydi;
Erdal Beşikçioğlu ise yüzde 47,8 oy oranı ile birinci sırada yer aldı.
Ankara Gölbaşı'nın tahminleri ise böyle şekillendi;
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Kızılboğa, pek çok büyükşehir için de tahminlerini paylaştı.
Balıkesir Büyükşehir;
Antalya Büyükşehir;
Adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'ın ise Hatay listesinde başı çekeceği tahmin edildi.
Gaziantep Büyükşehir;
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Kahramanmaraş Büyükşehir;
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