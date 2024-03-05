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Siyasal Veri Uzmanından Dikkat Çeken Seçim Tahminleri: İstanbul, Ankara ve Diğer Büyükşehirlerde Kim Önde?

Siyasal Veri Uzmanından Dikkat Çeken Seçim Tahminleri: İstanbul, Ankara ve Diğer Büyükşehirlerde Kim Önde?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.03.2024 - 18:17

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Adayların seçim çalışmalarını hızlandırdığı bu dönemde, pek çok araştırma şirketi seçim anket sonuçlarını açıklıyor. 

Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa da sosyal medya hesabından yerel seçim tahminlerinde bulundu.

Ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıktı.

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31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala, adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı.

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala, adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Özellikle büyükşehirlerde sandıktan çıkacak sonuç merak konusu olmaya başlamışken, adaylar seçim çalışmalarını hızla sürdürüyor. 

Öte yandan, araştırma şirketlerinin anket sonuçları da merakla takip ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya gibi büyükşehirlerde seçim sonucu merak ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya gibi büyükşehirlerde seçim sonucu merak ediliyor.

Bugüne kadar pek çok seçim anketi sonucu paylaşıldı. Son olarak İBB Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ofisinden gelen bir anket sonucu paylaşılmış, aradaki fark ise dikkat çekmişti.

Detaylar için;

Veri analisti ve siyasal & sayısal analiz uzmanı Murat Kızılboğa da sosyal medyadan yerel seçim tahminlerini paylaştı.

Veri analisti ve siyasal & sayısal analiz uzmanı Murat Kızılboğa da sosyal medyadan yerel seçim tahminlerini paylaştı.

Kızılboğa, büyükşehirlerden hem ilçe tahminlerini hem de büyükşehir tahminlerini verilerle birlikte paylaştı.

İstanbul'dan paylaşılan birkaç ilçede tahminler aşağıdaki gibi şekillendi;

İstanbul'dan paylaşılan birkaç ilçede tahminler aşağıdaki gibi şekillendi;
twitter.com

Büyükçekmece;

Büyükçekmece;
twitter.com

Mevcut Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yüzde 44 ile öne geçtiği görüldü.

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Eyüpsultan;

Eyüpsultan;
twitter.com

Eyüpsultan'da ise mevcut Belediye Başkanı Deniz Köken, yüzde 44,2 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.

Esenyurt;

Esenyurt;
twitter.com

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için tahminler ise bu yöndeydi;

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için tahminler ise bu yöndeydi;
twitter.com

Yerel seçimlerde 5. kez başkan seçilen Yılmaz Büyükerşen'in koltuğunu kime devredeceği ise merak konusu.

Erdal Beşikçioğlu ise yüzde 47,8 oy oranı ile birinci sırada yer aldı.

Erdal Beşikçioğlu ise yüzde 47,8 oy oranı ile birinci sırada yer aldı.
twitter.com

Ankara Gölbaşı'nın tahminleri ise böyle şekillendi;

Ankara Gölbaşı'nın tahminleri ise böyle şekillendi;
twitter.com
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Kızılboğa, pek çok büyükşehir için de tahminlerini paylaştı.

Kızılboğa, pek çok büyükşehir için de tahminlerini paylaştı.
twitter.com

Balıkesir Büyükşehir;

Balıkesir Büyükşehir;
twitter.com

Antalya Büyükşehir;

Antalya Büyükşehir;
twitter.com

Adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'ın ise Hatay listesinde başı çekeceği tahmin edildi.

Adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'ın ise Hatay listesinde başı çekeceği tahmin edildi.
twitter.com

Gaziantep Büyükşehir;

Gaziantep Büyükşehir;
twitter.com
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Kahramanmaraş Büyükşehir;

Kahramanmaraş Büyükşehir;
twitter.com

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