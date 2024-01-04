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Merkez Bankası'na Göre Enflasyon Neden Yükseliyor?

Merkez Bankası'na Göre Enflasyon Neden Yükseliyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.01.2024 - 14:36

Merkez Bankası, TÜİK'in enflasyon verilerinin ertesi gününde yayımladığı Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunda, enflasyondaki yükselişin nedenlerini sıraladı. Aralık ayında enflasyonda temel mal ve hizmet gruplarındaki sınırlı yükselişten ziyade, enerji ve gıda gruplarındaki artışın etkili olduğu belirtildi.

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TCMB, "Yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin olmuştur" dedi.

TCMB, "Yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin olmuştur" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında yıllık enflasyonda temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükseliş gözlenirken, enerji ve gıda gruplarındaki artışın daha belirgin olduğunu bildirdi.

Enflasyon detayları burada.

TCMB, "Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Raporda, "Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 2,93 oranında artmasıyla yıllık enflasyon 2,79 puan yükselmiş ve 2023 yılını yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamlamıştır" denildi.

TCMB, "Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Raporda, "Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 2,93 oranında artmasıyla yıllık enflasyon 2,79 puan yükselmiş ve 2023 yılını yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamlamıştır" denildi.

'Yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin olmuştur' vurgusu yapılırken, 2023 Mayıs ayından bu yana bir kısmı ücretsiz olan doğal gaza yönelik de 'Bedelsiz doğal gaz kullanım sınırının aşılmasının aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,29 puan olurken, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüş enerji grubu fiyat artışını sınırlamıştır' şeklinde ifade edildi.

"Sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan gelmiştir" denildi. Bu da enflasyondaki yükselişin hissedilir olmasına yol açıyor.

"Sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan gelmiştir" denildi. Bu da enflasyondaki yükselişin hissedilir olmasına yol açıyor.

'Temel mal grubu aylık fiyat artışı bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlenirken, beyaz eşya fiyatları dayanıklı mal alt grubunu, ilaç fiyatları ise diğer temel mal alt grubunu sürükleyen kalemler olmuştur' şeklinde de diğer kalemler gözlenirken, 'Beklenen ücret artışlarının, dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen yükselişte etkili olduğu değerlendirilmektedir' denilerek maaşlara da değinildi.

"Hizmet grubunda ise aylık fiyat artışı yavaşlamıştır" denilerek geçen aylarda bu alandaki yükselişin hız kestiği görüldü.

"Hizmet grubunda ise aylık fiyat artışı yavaşlamıştır" denilerek geçen aylarda bu alandaki yükselişin hız kestiği görüldü.

Yüzde 25 artış sınırı devam eden kiralarda 'Aylık kira enflasyonundaki zayıflama eğilimi devam ederken, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerle uyumlu olarak ulaştırma hizmetleri fiyatları gerilemiştir' denildi. 

Daha teknik kısımdaysa, 'Aralık ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji grubu kaynaklı olarak yavaşlarken yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükselmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde sınırlı bir şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonları artış kaydetmiştir. Enflasyonun ana eğilimi, tüm göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde, bir önceki aya kıyasla görece yatay bir seyir izleyerek, Enflasyon Raporu’nda öngörülenden daha ılımlı bir görünüme işaret etmektedir' denildi.

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