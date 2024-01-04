Merkez Bankası'na Göre Enflasyon Neden Yükseliyor?
Merkez Bankası'na Göre Enflasyon Neden Yükseliyor?
Merkez Bankası, TÜİK'in enflasyon verilerinin ertesi gününde yayımladığı Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunda, enflasyondaki yükselişin nedenlerini sıraladı. Aralık ayında enflasyonda temel mal ve hizmet gruplarındaki sınırlı yükselişten ziyade, enerji ve gıda gruplarındaki artışın etkili olduğu belirtildi.
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TCMB, "Yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin olmuştur" dedi.
TCMB, "Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Raporda, "Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 2,93 oranında artmasıyla yıllık enflasyon 2,79 puan yükselmiş ve 2023 yılını yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamlamıştır" denildi.
"Sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan gelmiştir" denildi. Bu da enflasyondaki yükselişin hissedilir olmasına yol açıyor.
"Hizmet grubunda ise aylık fiyat artışı yavaşlamıştır" denilerek geçen aylarda bu alandaki yükselişin hız kestiği görüldü.
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