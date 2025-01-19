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Mehmet Akif Üstündağ, Tuğba Şenoğlu İvegin'in Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılma Sebebini Açıkladı

Mehmet Akif Üstündağ, Tuğba Şenoğlu İvegin'in Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılma Sebebini Açıkladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 19:22

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ekol TV ekranlarında yaptığı açıklamada, Tuğba Şenoğlu İvegin’in 2024 Paris Olimpiyatları kadrosundan çıkarılmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Tuğba Şenoğlu’nun Paris’e gidip ardından kadro dışı bırakılması ve yerine Sultanlar Ligi’nde Galatasaray Daikin forması giyen İlkin Aydın’ın dahil edilmesi, voleybol camiasında tartışmalara neden olmuştu.

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Bu durum bazı çevreler tarafından “lobicilik” iddialarıyla eleştirilirken, Üstündağ açıklamalarında iddiaları kesin bir dille reddetti.

Bu durum bazı çevreler tarafından “lobicilik” iddialarıyla eleştirilirken, Üstündağ açıklamalarında iddiaları kesin bir dille reddetti.

'Bazı fanatizmler yaratıldı. Mehmet Akif Üstündağ’ın olduğu yerde lobi olabilir mi? Hiçbir lobiye esir düşecek bir yapıda değilim.' diyen federasyon başkanı, kadro kararının tamamen teknik ekibin tercihi olduğunu belirtti.

Üstündağ, Tuğba Şenoğlu İvegin'in kadro dışı kalmasının nedenini, koçun yaptığı seçimle açıkladı.

Üstündağ, Tuğba Şenoğlu İvegin'in kadro dışı kalmasının nedenini, koçun yaptığı seçimle açıkladı.

'Bu tamamen koçun tercihidir. Bugün buradan soruyorum: Eğer lobicilik iddialarına inanıyorsanız, ben bu görevi yapmam. 12+1 kişilik kadro oluşturulacağı belliydi ve 14 kişilik geniş kadrodan bir oyuncunun ayrılacağı da en başından beri biliniyordu,' ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı, alınan kararların tamamen sportif ve teknik gerekçelere dayandığını vurgulayarak, lobicilik iddialarını kesin bir şekilde reddetti.

Federasyon başkanı, alınan kararların tamamen sportif ve teknik gerekçelere dayandığını vurgulayarak, lobicilik iddialarını kesin bir şekilde reddetti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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