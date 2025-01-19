Mehmet Akif Üstündağ, Tuğba Şenoğlu İvegin'in Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılma Sebebini Açıkladı

'Bu tamamen koçun tercihidir. Bugün buradan soruyorum: Eğer lobicilik iddialarına inanıyorsanız, ben bu görevi yapmam. 12+1 kişilik kadro oluşturulacağı belliydi ve 14 kişilik geniş kadrodan bir oyuncunun ayrılacağı da en başından beri biliniyordu,' ifadelerini kullandı.