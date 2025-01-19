Mehmet Akif Üstündağ, Tuğba Şenoğlu İvegin'in Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılma Sebebini Açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ekol TV ekranlarında yaptığı açıklamada, Tuğba Şenoğlu İvegin’in 2024 Paris Olimpiyatları kadrosundan çıkarılmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Tuğba Şenoğlu’nun Paris’e gidip ardından kadro dışı bırakılması ve yerine Sultanlar Ligi’nde Galatasaray Daikin forması giyen İlkin Aydın’ın dahil edilmesi, voleybol camiasında tartışmalara neden olmuştu.
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Bu durum bazı çevreler tarafından “lobicilik” iddialarıyla eleştirilirken, Üstündağ açıklamalarında iddiaları kesin bir dille reddetti.
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Üstündağ, Tuğba Şenoğlu İvegin'in kadro dışı kalmasının nedenini, koçun yaptığı seçimle açıkladı.
Federasyon başkanı, alınan kararların tamamen sportif ve teknik gerekçelere dayandığını vurgulayarak, lobicilik iddialarını kesin bir şekilde reddetti.
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