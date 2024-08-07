MasterChef Ezgi'nin Olay Hareketinden Demet Özdemir'in Laf Sokuşuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Ezgi'nin Olay Hareketinden Demet Özdemir'in Laf Sokuşuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Ağustos Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye, 2024 sezonuna artık resmi olarak başladı. Ana kadronun belli olduğu programda elemeler sırasında Ezgi'nin yaptığı bir hareket kameralara yakalandı. Görüntünün X'te gündem olmasıyla izleyici adeta şok oldu.
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2. MasterChef'te takım yarışmaları sonunda başladı. Sezonun ilk takımlarının belli olmasının ardından eleme adayları da yavaş yavaş netleşiyor. Şimdiden gruplaşmaların başladığı MasterChef'te bugün neler yaşandı?
3. Acun Medya'yla medya devi olma yolunda hızla ilerleyen Acun Ilıcalı, Saran Medya'nın elinde bulunan yayın haklarını satın aldı.
4. 2017 yılında Beyaz Show'a katılan Demet Özdemir, yaptığı bir konuşmayla Danla Bilic'e laf sokmuş gibi düşünülmüştü. Seneler sonra yeniden gündem olan videoyla aslında Danla Bilic'e değil, sözlerini kendisini Demet Özdemir'den üstün gören Serdar Ortaç'a söylediği ortaya çıktı!
5. Survivor 2025'in kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Geçmiş sezonlarda yarışmaya katılan pek çok ismin yeniden katılacağının açıklanmasının ardından yepyeni bir gelişme yaşandı. Eski şampiyonlardan birinin gelecek sezon yine yarışacağı iddia edildi!
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6. Eski milletvekili, gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş; TV 100 ekranlarında Altan Sancar, Gürkan Hacır, Murat Kelkitlioğlu ve Nur Tuğba Aktay'la birlikte katıldığı yayında kapatılan Roblox'la ilgili açıklamalarda bulundu.
7. Gazeteci Altan Sancar, TV 100 ekranlarında yaptığı açıklamada Instagram ve Roblox için alınan erişim engeli kararlarının insanları teşvik ettiğini açıkladı.
8. MasterChef'in son yarışmacısı daha ilk günden nazarlandı! Sosyal medya onun övgüleri ile yıkılıyor. Peki, kimdir bu Nevzat Güray Gürol? Sizler için araştırdık, öğrendik!
9. Dizi senaryoları çok önceden mi yoksa dizi televizyonda yayınlanırken mi çekiliyor bu daima izleyiciler için merak konusu olurken, fenomen set çalışanı Yener Yalçın bu konuya açıklık getirdi.
10. Yerli Simpsonlar olarak anmaya başladığımız efsane dizi Kurtlar Vadisi şu an yaşanan pek çok olayı yıllar öncesinde işlerken bu defa sosyal medya yasaklarını ele aldıkları bir sahneyle gündem oldu.
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11. MasterChef'in dün akşamki bölümünde Kırmızı Takım yarışmacısı Nevzat ayağı kayıp yere düştü. Sakatlanan yarışmacıya sağlık ekibi müdahale etti.
12. MasterChef'e gelir gelmez tartışmaların odak ismi haline gelen Deniz, ilk haftadan potaya giren isim oldu. Diğer yarışmacılara karşı tavrıyla eleştirilen Deniz'in potaya girmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
13. NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani yeni sezonda gümbür gümbür geliyor. Diziye yeni bir sürpriz ismin dahil olduğunu Birsen Altuntaş duyurdu.
14. Şimdilerde sahibi olduğu kanallar ve futbol kulüpleriyle yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın en çok konuştuğu isimlerden Acun Ilıcalı, kariyerinde en büyük yükselişi yaşadığı Show TV'de başına gelen bir olayla herkesi şaşırttı.
15. Birsen Altuntaş yeni sezonda yayınlanacak üç dizi ile ilgili şaşırtan bir bilgi verdi. İnci Taneleri, Siyah Kalp ve Alboranın Sert Kışında adlı diziler karakter isimleri ile pişti oldu.
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16. 2023-2024 sezonuna damga vuran Kızıl Goncalar'ın yeni bölümlerini heyecanla bekliyorsanız bu içerik sabrınızı zorlayacak! Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in de aralarında olduğu ekibin kulisten görüntüleri özlemimizi katladı!
17. MasterChef'te dün akşamki bölümünün ardından yayınlanan fragman sosyal medyanın gündemine yerleşti. Zeynep'in kaybolan muhallebisi yüzünden Beyza'yı ağlattığını görenler tepki gösterdi.
18. MasterChef başladığı andan itibaren yarışmacılardan Deniz'in hal ve tavırları izleyiciler tarafından aşırı bulunurken, Deniz bu defa Danilo Şef'e verdiği ters yanıtla gündem oldu.
19. NOW'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken, dizinin kadrosuna 2 yıldır ekranlardan uzak kalmış bir oyuncu dahil oldu.
20. Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'de Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner, diziden yıllar sonra annesi Eda'yı canlandıran Defne Joy Foster hakkında itiraflarda bulundu.
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