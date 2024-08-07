Gazeteci Altan Sancar, Instagram ve Roblox Yasaklarının İnsanları Buralara Teşvik Ettiğini Söyledi!
Gazeteci Altan Sancar, Instagram ve Roblox Yasaklarının İnsanları Buralara Teşvik Ettiğini Söyledi!
Kaynak: https://x.com/tv100/status/1821256701...
Gazeteci Altan Sancar, TV 100 ekranlarında yaptığı açıklamada Instagram ve Roblox için alınan erişim engeli kararlarının insanları teşvik ettiğini açıkladı.
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Instagram'ın ardından Roblox adlı çevrim içi oyun oynama sitesinin de erişime kapatılması büyük tepkilere yol açtı.
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Çocuk istismarı gerekçesiyle kapatılan Roblox'la ilgili alınan kararı doğru bulanlar kadar, bunun bir hata olduğunu söyleyenler de oldu.
Gazeteci Altan Sancar, TV 100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı adlı programda alınan kararla ilgili konuştu.
Sancar, "Yasakladığınız anda Türkiye’de daha tatlı hale geliyor. Ben Roblox’u bilmiyordum. Instagram'dan dolayı çoğu çocuk VPN indirdi bile yarın bunu merak edecekler ve VPN aracılığı ile buraya gitmeye başlayacaklar. Bu kararın Instagram’la bir ilgisi yok." dedi.
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