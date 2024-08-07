Bomba Olur: Survivor 2025'e Eski Şampiyonlardan Birinin Katılacağı İddia Edildi!

Survivor 2025'in kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Geçmiş sezonlarda yarışmaya katılan pek çok ismin yeniden katılacağının açıklanmasının ardından yepyeni bir gelişme yaşandı. Eski şampiyonlardan birinin gelecek sezon yine yarışacağı iddia edildi!

Kaynak: Survivor Bilgi Official