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Bomba Olur: Survivor 2025'e Eski Şampiyonlardan Birinin Katılacağı İddia Edildi!

Bomba Olur: Survivor 2025'e Eski Şampiyonlardan Birinin Katılacağı İddia Edildi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 00:01

Survivor 2025'in kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Geçmiş sezonlarda yarışmaya katılan pek çok ismin yeniden katılacağının açıklanmasının ardından yepyeni bir gelişme yaşandı. Eski şampiyonlardan birinin gelecek sezon yine yarışacağı iddia edildi!

Kaynak: Survivor Bilgi Official

Kaynak: https://x.com/bilgiisurvivor/status/1...
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Survivor All Star'ın geride kalmasının ardından gelecek yıl yarışmanın Ünlüler-Gönüllüler formatıyla karşımıza çıkacağı açıklanmıştı.

Survivor All Star'ın geride kalmasının ardından gelecek yıl yarışmanın Ünlüler-Gönüllüler formatıyla karşımıza çıkacağı açıklanmıştı.

All Star'ın bitmesinin ardından hızla başlanan hazırlıklarda ilk 3 yarışmacıyla resmen anlaşıldığı açıklanmıştı.

All Star'ın bitmesinin ardından hızla başlanan hazırlıklarda ilk 3 yarışmacıyla resmen anlaşıldığı açıklanmıştı.

Detaylar:

Ardından hatırlarsanız yaptığı paylaşım sebebiyle Nagihan'ın da Survivor'a katılma ihtimali üzerinde durulmuştu.

Ardından hatırlarsanız yaptığı paylaşım sebebiyle Nagihan'ın da Survivor'a katılma ihtimali üzerinde durulmuştu.

Detaylar:

X'te Survivor Bilgi Official adlı sayfa, 2025 kadrosu için 2021 şampiyonu İsmail Balaban'la kesin olarak anlaşıldığını açıkladı!

X'te Survivor Bilgi Official adlı sayfa, 2025 kadrosu için 2021 şampiyonu İsmail Balaban'la kesin olarak anlaşıldığını açıkladı!

Yine aynı yarışmada yer alan İlayda Şeker ile dünyaevine giren milli güreşçinin henüz konuya dair bir açıklaması bulunmasa da bu güçlü iddianın gerçek olduğu üzerinde duruluyor.

Yine aynı yarışmada yer alan İlayda Şeker ile dünyaevine giren milli güreşçinin henüz konuya dair bir açıklaması bulunmasa da bu güçlü iddianın gerçek olduğu üzerinde duruluyor.

Gelişmeleri takip edeceğiz...

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