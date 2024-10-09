MasterChef Ayşe'nin Estetik İddiasından Cem Öğretir'in Yayında Kanayan Burnuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Ayşe'nin Estetik İddiasından Cem Öğretir'in Yayında Kanayan Burnuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Ekim Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. MasterChef'e Afyonkarahisar'dan katılan ve daha ilk günden izleyicinin sevgisini kazanan Ayşe, geçtiğimiz hafta elenmişti. Elendikten sonra büyük üzüntüye boğan Ayşe'nin yarışmanın başındaki ve sonundaki görüntüsü arasındaki farklılık akıllara estetik yaptırdığı ihtimalini getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "İstismar soruşturması kapsamında söz konusu olaya ilişkin" yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
3. Discord'da dolandırıcılık ve şantaj iddialarıyla son günlerde gündemden düşmeyen ve soruşturmaya dahil edilen Ecrin Su Çoban'ın, Serenay Sarıkaya'yla Alice Müzikali'nde birlikte rol aldığı ortaya çıktı.
4. Yabani'nin final yapacağı iddiası ortalığı karıştırırken, dizinin oyuncuları birer birer iddiaları yalanlamaya başlamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş iddialara son noktayı koydu.
5. Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanında Meryem'in hapisten çıkmasıyla Mira'yla savaşının başlaması bir oldu. "Bundan sonra Zeynep'in annesi gibi değil, benim annem gibi görüneceksin. Önce bana benzeyeceksin!" diyerek Meryem'in başörtüsüne saldıran Mira fragmana damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tüm sene hemen hemen her yerde duyduğumuz "Kocam da Kocam" şarkısına kulağınız mutlaka aşinadır. Bu şarkı ile ünlenen Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti, yazdıkları şarkı sözleriyle birçok çiftin birbirini iltifat yağmuruna tutmasını sağladı fakat kendileri boşanma haberleriyle herkesi şaşkına çevirdi bildiğiniz üzere.
7. Esra Erol'da programının kapanışına kapanan Cem Öğretir'in aniden burnu kanadı. yayında burnunun kanadığını fark etmeyen Cem Öğretir izleyenleri korkuttu.
8. Dizi ya da film çekimlerinin her aşaması elbette zordur. Özellikle ağlama sahneleri... Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabında paylaştığı bir videoda ağlama sahnelerinin püf noktalarını anlatmış. Gelin hep birlikte ona kulak verelim...
9. Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Arapça bir yazı göze battı. O yazının gizemini dizi severler için çözdük!
10. Müge Anlı'yı yakından takip edenler bilir, sosyal medyayı hiç sevmez, aktif kullanan kişileri de anlamadığını itiraf eder. Geçtiğimiz yayınında da TikTok kullanan bir kadının evden kaçtığını işlerken yüzüne filtre koyanlara "O sen değilsin." demişti. Bir TikTok kullanıcısı da "O zaman sen niye ekranda filtre kullanıyorsun?" diye sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Güldür Güldür Show 19 Ekim Cumartesi akşamı 20.00’de ekranlara geri dönüyor. Geçtiğimiz yıllarda Naime karakteri ile hepimizi kahkahaya boğan Ecem Erkek, yeni sezonda yeni karakterini tanıttı: Naim geliyor!
12. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, son elemede yarışmaya veda eden isim olmuştu. Afyonlu Ayşe, memleketinin belediye başkanından iş teklifi alırken MasterChef jürileri Ayşe'nin ne iş yapacağını açıkladı.
13. TikTok’ta 10 bin takipçisi olan 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, yayınlardan kazandığı paralarla 2 kilo altın birikimi yapmıştı. Altınları da alıp ortadan kaybolduğunu söylediği annesini aramak için oğlu Muhammet, Müge Anlı’ya başvurdu.
14. atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Pınar, saplantılı aşığı Haluk hakkındaki iddialarıyla hepimizi dumur etmişti. Son bölümde Pınar ve Haluk canlı yayında yüzleşti.
15. MasterChef'te Nigar, Ezgi ve Beyza birbirlerine alışveriş listesi vererek yarışmada büyük bir haksızlığa neden olmuşlardı. Hatta o kural ihlalinin yaşandığı gün Ayşe elenmişti ve herkes yarışmacıların yaptığı haksızlık yüzünden gittiğini düşünmüştü. Şeflerden o isimlere ödül gibi ceza geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Discord üzerinden depremzedelerle dalga geçtiği ve bir nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı iddia edilen Ecrin Su Çoban'ı meğer yıllar önce O Ses Çocuklar'da izlemişiz. İşte Ecrin Su Çoban'ın o halleri...
17. Başrolünde son dönemin en popüler kadın oyuncuları yer alan 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisinden ilk tanıtım videosu geldi. Gelin önce bu görüntülere, ardından gelen sosyal medya yorumlarına birlikte bakalım.
18. Eşinin kendisini aldattığı kadınla altınlarını yediğini iddia eden Esma Hanım, Müge Anlı'nın yayınında eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmişti. O benzetmenin goygoyu koptu gitti. Üstüne Tip Tespit hesabı adamın kime benzediğini buldu!
19. 2018 yılından beri Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da uzun yıllardır yer alan kaynana Beyhan Öksüz'ün kaşlarının geçirdiği evrime hepiniz dikkat etmişsinizdir. Beyhan Hanım'ın kaşlarını bir de biz yorumlayalım dedik!
20. Efsane program Evim Şahane'yle hayatımıza giren mimar Selim Yuhay, Eser Yenenler'in programında sosyal medya gündeminden düşmeyen "Kanlı Anı Köşesi" tasarımını açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın