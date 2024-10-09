MasterChef'te Haksızlığa Neden Olan İsimlere Şeflerden Ödül Gibi Ceza!

MasterChef'te Nigar, Ezgi ve Beyza birbirlerine alışveriş listesi vererek yarışmada büyük bir haksızlığa neden olmuşlardı. Hatta o kural ihlalinin yaşandığı gün Ayşe elenmişti ve herkes yarışmacıların yaptığı haksızlık yüzünden gittiğini düşünmüştü. Şeflerden o isimlere ödül gibi ceza geldi.