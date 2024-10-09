MasterChef'te Haksızlığa Neden Olan İsimlere Şeflerden Ödül Gibi Ceza!
MasterChef'te Haksızlığa Neden Olan İsimlere Şeflerden Ödül Gibi Ceza!
MasterChef'te Nigar, Ezgi ve Beyza birbirlerine alışveriş listesi vererek yarışmada büyük bir haksızlığa neden olmuşlardı. Hatta o kural ihlalinin yaşandığı gün Ayşe elenmişti ve herkes yarışmacıların yaptığı haksızlık yüzünden gittiğini düşünmüştü. Şeflerden o isimlere ödül gibi ceza geldi.
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MasterChef'in geçtiğimiz bölümünde herkesi şok eden bir kural ihlali yaşandı. Öyle ki bu yapılan hiçbir sezonda görülmemişti.
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Ezgi ve Nigar eleme potasındaki arkadaşları Ezgi'ye yukardan alışveriş listesi okumuştu.
Yarışmacıların uyarıları ile şefler tarafından engellenen yarışmacılar o gün eleme potasından çıktı ve hiçbir ceza da almadılar.
İzleyenler arasında tepki uyandıran bu olayın ardından Ayşe'nin elenmesi daha çok kızdırdı. Ayşe'nin yapılan haksızlık yüzünden elendiğini söyleyenler oldu.
Şefler dünkü programda Nigar, Ezgi ve Beyza'nın cezasını açıkladı. Somer Şef, yarışmacılara bireysel dokunulmazlık oyununda 5'er dakika ceza verdi.
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Diğer yarışmacılardan 5 dakika sonra yarışacak olan o isimlere hak görülen ceza sosyal medyada tepki aldı.
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