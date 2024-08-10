MasterChef Ayşe'nin Ağlamasından Zeynep Koçak'ın ÇGHB İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Ayşe'nin Ağlamasından Zeynep Koçak'ın ÇGHB İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
10 Ağustos Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef Türkiye'de bir klasik olarak yemeklerden ziyade kaos hakimiyet sürmeye başladı. Kırmızı takımda yarışan Deniz'in sivri dili yarışmacılara zor anlar yaşatırken, son bölümde Deniz'in Ayşe'yi ağlattığı anlar izleyenleri üzdü.
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Kiralık Aşk dizisinin ikonik karakterleri Koriş ve Nöro'yu canlandıran Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu yıllar sonra karakterleriyle bir video yayınladı.
Bir dönem hepimizin ayıla bayıla izlediği Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Zeynep Koçak, o dönem sahnede 1500 seyirci tarafından yuhalandığını yıllar sonra itiraf etti.
MasterChef'in en olaylı yarışmacılarından Sergen Özen, ChefStory'e verdiği röportajla gündem oldu. Sergen, yarışma boyunca zorbalığa uğradığını anlattı.
NOW ekranlarının sevilen işlerinden Yabani'nin yeni sezonu için kadroda ciddi değişiklikler olurken, diziye ortalığı karıştıracak bir kadın karakter geliyor.
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MasterChef jürisinin artık ikon haline gelen tadım yaptığı anları taklit eden TikToker Ogün Çoban, yayınladığı videoyla herkesi gülmekten kırdı geçirdi.
Survivor'la tanıdığımız Yiğit Dikmen yarışmanın ardından hızla oyunculuk kariyerini inşa ederken şimdilerde ekranın en sevilen dizilerinden birinden teklif aldı.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, dizide Kazım Ağa karakterine hayat veren Diren Polatoğulları yeni sezon hakkında ipuçları verdi.
Televizyonda son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde izlediğimiz Bade İşçil, dijital yapımların ardından 6 yıl sonra tekrardan televizyonda. Bade İşçil iddialı dizinin başrolü oldu.
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