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6 Yıldır Setlerden Uzaktaydı: Bade İşçil O Dizinin Başrolü Oldu!

6 Yıldır Setlerden Uzaktaydı: Bade İşçil O Dizinin Başrolü Oldu!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 16:55

Televizyonda son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde izlediğimiz Bade İşçil, dijital yapımların ardından 6 yıl sonra tekrardan televizyonda. Bade İşçil iddialı dizinin başrolü oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Ezel'le hayatımıza giren Bade İşçil, Ufak Tefek Cinayetler dizisi sonrası televizyonda görünmemişti.

Ezel'le hayatımıza giren Bade İşçil, Ufak Tefek Cinayetler dizisi sonrası televizyonda görünmemişti.

Ufak Tefek Cinayetler'in ardından dijital yapımlarda rol alan Bade İşçil tam 6 yıldır televizyondan uzak kalırken, Birsen Altuntaş müjdeli haberi duyurdu.

Ufak Tefek Cinayetler'in ardından dijital yapımlarda rol alan Bade İşçil tam 6 yıldır televizyondan uzak kalırken, Birsen Altuntaş müjdeli haberi duyurdu.

Altuntaş'ın haberine göre Bade İşçil yeni sezonun en iddialı yapımlarından biriyle ekrana dönüyor.

Altuntaş'ın haberine göre Bade İşçil yeni sezonun en iddialı yapımlarından biriyle ekrana dönüyor.

Limon Film'in yeni sezon için atv'ye hazırladığı Holding dizisinin başrolü olmaya hazırlanan Bade İşçil, burada Ceyda karakterine hayat verecek.

Limon Film'in yeni sezon için atv'ye hazırladığı Holding dizisinin başrolü olmaya hazırlanan Bade İşçil, burada Ceyda karakterine hayat verecek.

Altın Ordu Holding'te yaşananları ekrana taşımaya hazırlanan dizi, dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı anlatacak.

Altın Ordu Holding'te yaşananları ekrana taşımaya hazırlanan dizi, dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı anlatacak.

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