Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'ndan Yeni Sezon İpuçları
Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'ndan Yeni Sezon İpuçları
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, dizide Kazım Ağa karakterine hayat veren Diren Polatoğulları yeni sezon hakkında ipuçları verdi.
KAYNAK: TV100/ Magazin Hattı
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Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını aşırı reyting kaybetmesine rağmen 3. sezon onayı almasıyla herkesi şaşırtmıştı.
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Sürekli senarist değişikliği yaşayan ve hikâyelerin yarım kaldığı dizide anlatılmak istenenden ziyade bambaşka mevzular işlenirken, 3. sezona yine başka bir senaristle devam edileceği duyurulmuştu.
Sürekli ayrıl-barış bir ilişki yaşayan Seyran ve Ferit'in aşkı artık izleyiciye yavan gelirken, dizinin fanları tüm ümitlerini 3. sezona bağlamış durumda. Yeni sezona haftalar kala ise ilk açıklamalar dizinin Kazım Ağa'sından geldi.
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın babası Kazım Ağa karakterine hayat veren Diren Polatoğulları 3. sezon hakkında konuşurken, "Yeni sezonda çok iddialıyız." demeyi de ihmal etmedi.
"İnan hepimize sürpriz, bize de sürpriz. Ama çok iddialı bir şekilde yeni sezona hazırlanıyoruz. Yakında da başlayacak."
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