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Survivor'la Tanıdığımız Yiğit Dikmen, İddialı Dizinin Kadrosunda!

Survivor'la Tanıdığımız Yiğit Dikmen, İddialı Dizinin Kadrosunda!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 15:30

Survivor'la tanıdığımız Yiğit Dikmen yarışmanın ardından hızla oyunculuk kariyerini inşa ederken şimdilerde ekranın en sevilen dizilerinden birinden teklif aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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2014 yılında Survivor'da izlediğimiz Yiğit Dikmen, yarışmanın ardından kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

2014 yılında Survivor'da izlediğimiz Yiğit Dikmen, yarışmanın ardından kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

Rol aldığı iddialı işlerle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Dikmen son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Serdar karakterine hayat verirken şimdilerde yeni projesiyle ekranlara dönüyor.

Rol aldığı iddialı işlerle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Dikmen son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Serdar karakterine hayat verirken şimdilerde yeni projesiyle ekranlara dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yiğit Dikmen, Kanal D'nin günlük dizisinde rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yiğit Dikmen, Kanal D'nin günlük dizisinde rol alacak.

O dizi ise "Ayazın Sonu Güneş".

O dizi ise "Ayazın Sonu Güneş".

Ayazın Sonu Güneş dizisine dahil olan Yiğit Dikmen, burada Erion Kastrati adlı Kosovalı bir iş insanının oğluna hayat verecek.

Ayazın Sonu Güneş dizisine dahil olan Yiğit Dikmen, burada Erion Kastrati adlı Kosovalı bir iş insanının oğluna hayat verecek.

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