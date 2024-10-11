MasterChef Ayşe'nin Acun Ilıcalı Açıklamasından Şerbo'daki Sahneye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Ayşe'nin Acun Ilıcalı Açıklamasından Şerbo'daki Sahneye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
11 Ekim Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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atv ekranlarının yeni sezonda merakla beklenen Holding dizisine Kızılcık Şerbeti'nden bir oyuncu transfer oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şerbo'da Ertuğrul'u canlandıran oyuncu Holding'e geçti. Detaylar içerikte!
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Müge Anlı'da Sakarya'da yaşanan kayıp vakasıyla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Kayıp Serdar'ın babası Seyfi Birbir, çocuğunu nerede terk ettiğini itiraf etti. Canlı yayında arama çalışmaları başladı.
Halk TV'de programcılık yapan Şule Aydın cinsel saldırıya uğradı. Saldırganlar evinin duvarına cinsel şiddet içerikli bir tehdit mesajı yazdı.
Son eleme potasından çıkamayıp MasterChef'e veda eden Ayşe Ekiz'in elenmesi herkesi çok üzmüştü. Afyon'da hayvancılık yapan Ayşe'ye Acun Ilıcalı'nın ev aldığı iddiaları sosyal medyada dolaşırken o iddiaya Ayşe'den yanıt geldi.
Survivor 2024'ün en unutulmaz olaylarından biri hiç şüphesiz Acun Ilıcalı'nın konseyde çileden çıkıp yarışmacılara bağırması olmuştu. Aramızda Kalmasın'a konuk olan Nagihan Karadere, o anların perde arkasını anlattı.
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Onedio okuyucularına "Sezonun en iyi dizisi hangisi?" diye sorduk. Sona eren oylamada sizlerin oylarıyla seçilen en iyi 5 diziyi açıklıyoruz!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, toplumsal olaylara senaryosunda yer vermesiyle her zaman öne çıkıyor. Kızılcık Şerbeti son bölümde Narin Güran ve İkbal Uzuner olaylarını ele alarak her geçen gün artan şiddet ve taciz olaylarına gönderme yaptı.
Kanal D'nin uzun yıllardır yayınlanan dizisi Arka Sokaklar, duygu yüklü bir yeni bölüm fragmanı yayınladı. Efsane dizi, 8 yaşındayken vahşice katledilen Narin Güran'ı konu aldığı fragmanla tüyleri diken diken etti.
Star TV'nin bir dönem ortalığı yıkan dizisi Yalı Çapkını, son iki sezondur resmen yerle yeksan oldu. Özellikle 3. sezonuyla hayal kırıklığı denizine kulaç attıran dizinin son bölümü yine tepkilerin odağına oturdu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti öyle bir yeni bölüm fragmanı yayınladı ki görenler gözlerine inanamadı. Son bölümlerde Fatih ve Doğa'nın tekrar barışmasını isteyecek kadar kör olan Şerbo izleyicileri, Fatih'in intikam için Ömer'in eski sevgilisiyle beraber olmasıyla şoke oldu.
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