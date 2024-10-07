Manzara Videosu Çekerken Sevgilisi Tarafından Trollendi: "Sevgilimin Süt Mısırcı Olası Gelmiştir"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle birlikte manzarayı kaydeden genç kadının çektiği video, sevgilisinin süt mısır satıcısı gibi bağırmasıyla bir anda bozuldu. Genç kadın o anları 'Manzara çekmek istersin ama sevgilinin süt mısırcı olası gelmiştir.' başlığıyla paylaştı.
Kaynak: beyza.ozmenn
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Sevgilisiyle birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarası olan bir tepeye çıkan genç kadın o anları ölümsüzleştirmek istedi.
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Manzarayı kaydederken bir anda sevgilisinin süt mısırcı gibi bağırmasıyla gülmeye başlayan kadın o anları, "Manzara çekmek istersin ama sevgilinin süt mısırcı olası gelmiştir." notuyla paylaştı.
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