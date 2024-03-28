Makarna Yapıp TikTok Videosu Çeken Kadın Saçlarının Yanmasıyla Şoke Oldu

'@merrve36' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, geç saatte makarna yaptığı anları kaydedip TikTok'ta paylaşmak istedi.
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Makarna yaptığı anları kaydeden kadın çektiği TikTok videosu için kendini hazırlarken bir anda saçlarının yandığını fark ederek şoke oldu.
Saçlarının yandığı anlarda şoke olan kadın o anları da, 'Sizce ben makarna yaparken saçımı yakmışmıyımdır(Aşkım evlenelim bak sana ne yemekler yapıcam)' diyerek paylaştı.
İşte o kadının saçlarının yandığı anlar: 👇
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