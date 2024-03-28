Görüş Bildir
Haberler
Video
Makarna Yapıp TikTok Videosu Çeken Kadın Saçlarının Yanmasıyla Şoke Oldu

Makarna Yapıp TikTok Videosu Çeken Kadın Saçlarının Yanmasıyla Şoke Oldu

Tiktok saç yakma
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 09:06

İçerik Devam Ediyor

'@merrve36' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, geç saatte makarna yaptığı anları kaydedip TikTok'ta paylaşmak istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Makarna yaptığı anları kaydeden kadın çektiği TikTok videosu için kendini hazırlarken bir anda saçlarının yandığını fark ederek şoke oldu.

Makarna yaptığı anları kaydeden kadın çektiği TikTok videosu için kendini hazırlarken bir anda saçlarının yandığını fark ederek şoke oldu.

Saçlarının yandığı anlarda şoke olan kadın o anları da, 'Sizce ben makarna yaparken saçımı yakmışmıyımdır(Aşkım evlenelim bak sana ne yemekler yapıcam)' diyerek paylaştı.

Saçlarının yandığı anlarda şoke olan kadın o anları da, 'Sizce ben makarna yaparken saçımı yakmışmıyımdır(Aşkım evlenelim bak sana ne yemekler yapıcam)' diyerek paylaştı.

İşte o kadının saçlarının yandığı anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?