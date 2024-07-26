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Mahsun Karaca'nın İkinci Filmi İllegal Hayatlar:Meclis'in İlk Tanıtımı Yayınlandı

Mahsun Karaca'nın İkinci Filmi İllegal Hayatlar:Meclis'in İlk Tanıtımı Yayınlandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 19:26

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Son dönemin en sevilen sosyal medya fenomenlerinden biri Mahsun Karaca. Kendisinin geçtiğimiz yılın başında vizyona giren İllegal Hayatlar filmi de en az sosyal medyada yayınladığı videolar kadar sevilmişti.

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Karaca, serinin ikinci filmi İllegal Hayatlar: Meclis'in vizyon tarihini açıklayarak sevenlerine müjdeyi verdi.

Karaca, serinin ikinci filmi İllegal Hayatlar: Meclis'in vizyon tarihini açıklayarak sevenlerine müjdeyi verdi.

1 Kasımda vizyona girecek olan filmin ilk tanıtımı yayınlandı.

1 Kasımda vizyona girecek olan filmin ilk tanıtımı yayınlandı.

İşte o tanıtım;

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