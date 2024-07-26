Mahsun Karaca'nın İkinci Filmi İllegal Hayatlar:Meclis'in İlk Tanıtımı Yayınlandı

Son dönemin en sevilen sosyal medya fenomenlerinden biri Mahsun Karaca. Kendisinin geçtiğimiz yılın başında vizyona giren İllegal Hayatlar filmi de en az sosyal medyada yayınladığı videolar kadar sevilmişti.
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Karaca, serinin ikinci filmi İllegal Hayatlar: Meclis'in vizyon tarihini açıklayarak sevenlerine müjdeyi verdi.
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1 Kasımda vizyona girecek olan filmin ilk tanıtımı yayınlandı.
İşte o tanıtım;
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