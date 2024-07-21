Uçakta Mustafa Sarıgül ile Karşılaşan TikTok Fenomeni Nil Ulusoy Sarıgül'ün Telefon Numarasını Aldı

Yeni Atandığı Köyü Güzelleştirmek İsteyen Bir İmamın Köyün Tüm Yollarını Temizlediği Anlar Beğeni Topladı

Sunum Çılgınlığı Devam Ediyor: Güney Kore'de Bir Restoranda Yapılan Bir Acayip İçki Sunumu

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