Uçakta Mustafa Sarıgül ile Karşılaşan TikTok Fenomeni Nil Ulusoy Sarıgül'ün Telefon Numarasını Aldı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nilulusoy1/vi...
Geçtiğimiz haftanın gündemi Mustafa Sarıgül'dü bildiğiniz üzere. Mustafa Sarıgül'e ait olduğu söylenen videonun ardından hızla harekete geçen Sarıgül, videodakinin kendisi olmadığını belgelerle kanıtladı, süreci yönetme şekliyle kendine hayran bıraktı.
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TikTok fenomeni Nil Ulusoy, uçakta Mustafa Sarıgül ile karşılaştığı anları paylaştı.
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Mustafa Sarıgül'ün, telefon numarasını vereceğini ve kendisini ağırlamak istediğini söylediği anları "Mustafa Sarıgül asla yapmaz" notuyla paylaştı.
İşte o video;
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