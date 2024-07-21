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Uçakta Mustafa Sarıgül ile Karşılaşan TikTok Fenomeni Nil Ulusoy Sarıgül'ün Telefon Numarasını Aldı

Uçakta Mustafa Sarıgül ile Karşılaşan TikTok Fenomeni Nil Ulusoy Sarıgül'ün Telefon Numarasını Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 15:50 Son Güncelleme: 21.07.2024 - 15:51

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Geçtiğimiz haftanın gündemi Mustafa Sarıgül'dü bildiğiniz üzere. Mustafa Sarıgül'e ait olduğu söylenen videonun ardından hızla harekete geçen Sarıgül, videodakinin kendisi olmadığını belgelerle kanıtladı, süreci yönetme şekliyle kendine hayran bıraktı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nilulusoy1/vi...
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TikTok fenomeni Nil Ulusoy, uçakta Mustafa Sarıgül ile karşılaştığı anları paylaştı.

TikTok fenomeni Nil Ulusoy, uçakta Mustafa Sarıgül ile karşılaştığı anları paylaştı.

Mustafa Sarıgül'ün, telefon numarasını vereceğini ve kendisini ağırlamak istediğini söylediği anları "Mustafa Sarıgül asla yapmaz" notuyla paylaştı.

Mustafa Sarıgül'ün, telefon numarasını vereceğini ve kendisini ağırlamak istediğini söylediği anları "Mustafa Sarıgül asla yapmaz" notuyla paylaştı.

İşte o video;

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