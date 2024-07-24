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Futbol Dünyasını Ofisimize Taşıyarak İş Yerindeki İsyanlarımızı Dile Getiren Video Hislerinize Tercüman Olacak

Futbol Dünyasını Ofisimize Taşıyarak İş Yerindeki İsyanlarımızı Dile Getiren Video Hislerinize Tercüman Olacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 20:51

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'plazakafası'nın güldüren 'ofis' videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendileri ünlüler dünyasını ya da dizi-film karakterlerini ofislerimize taşıyarak, iş dünyasındaki problemlerimize tercüman oluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/plaza_kafasi/
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'Plaza Kafası' şimdide futbol dünyasının önde gelen isimlerini ofisimize taşıdı.

'Plaza Kafası' şimdide futbol dünyasının önde gelen isimlerini ofisimize taşıdı.

Fatih Terim'den Arda Turan'a, pek çok ismin özlü ve derin sözleriyle iş dünyasını özetlediği video beğeni topladı.

Fatih Terim'den Arda Turan'a, pek çok ismin özlü ve derin sözleriyle iş dünyasını özetlediği video beğeni topladı.

İşte o video;

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