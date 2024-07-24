Futbol Dünyasını Ofisimize Taşıyarak İş Yerindeki İsyanlarımızı Dile Getiren Video Hislerinize Tercüman Olacak

Kaynak: https://www.instagram.com/plaza_kafasi/
'plazakafası'nın güldüren 'ofis' videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendileri ünlüler dünyasını ya da dizi-film karakterlerini ofislerimize taşıyarak, iş dünyasındaki problemlerimize tercüman oluyor.
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'Plaza Kafası' şimdide futbol dünyasının önde gelen isimlerini ofisimize taşıdı.
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Fatih Terim'den Arda Turan'a, pek çok ismin özlü ve derin sözleriyle iş dünyasını özetlediği video beğeni topladı.
İşte o video;
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