article/comments
article/share
Haberler
Video
Lohusayken Eşinin "Çirkinsin, Seni Kadın Gibi Göremiyorum" Sözlerine Maruz Kalan Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Lohusayken Eşinin "Çirkinsin, Seni Kadın Gibi Göremiyorum" Sözlerine Maruz Kalan Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2026 - 12:06

İçerik Devam Ediyor

Hamilelik ve lohusalık süreçleri, bir kadının hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaşadığı en büyük dönüşümlerden biridir. Bu süreç elbette hem anne adayı için hem de çevresindekiler için zorlu geçebilir. Bu süreçte aile üyelerinin birbirine destek olması çok önemli. 

'aslicoo' isimli içerik üreticisi, oldukça zorlu geçen hamilelik ve lohusalık sürecinde eşinin gösterdiği zorbalığı ve bunun ardından kendi gücünü hatırlayarak yaşadığı dönüşümü anlattı. Hikayesi pek çok kadına cesaret verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/aslicoo/reels/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"O kadar çirkinsin ki sana bakınca midem bulanıyor. Bir kadın olarak göremiyorum artık seni."

"O kadar çirkinsin ki sana bakınca midem bulanıyor. Bir kadın olarak göremiyorum artık seni."

Tıbbi literatürde 'lohusalık' 40 gün olarak geçse de, vücudun ve zihnin tam anlamıyla eski formuna dönmesi bazen yılları alabilir. Östrojen ve progesteron seviyelerindeki ani artışlar ve doğum sonrası bu seviyelerin hızla düşmesi, sadece vücudu değil, duygusal durumu da (lohusa depresyonu gibi) derinden etkiler. Hamilelik boyunca vücut, hem bebeği beslemek hem de doğuma hazırlanmak için su tutar ve yağ depolar. Bu, biyolojik bir gerekliliktir. Kadınların bu süreçte kendilerine karşı nazik olmaları, çevrelerinden, özellikle partnerlerinden sadece fiziksel değil, duygusal destek ve anlayış görmeleri elzemdir.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın