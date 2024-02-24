Kutuların İçleri Muzip Kişiler Tarafından Değiştirildiği İçin Saçları Yanlışlıkla Mavi Renge Boyanan Anneanne

Yıllardır yapılan ancak asla ve asla komik olmayan, nedeni de bilinmeyen bir şakaya maruz kalan 80 yaşındaki kadının hali sosyal medyada viral oldu. Kişisel bakım ve kozmetik marketlerinde satılan saç boyalarının kutularının içlerini değiştiren muzip kişiler bir kadının saçlarının mavi olmasına neden oldu!