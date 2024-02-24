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Kutuların İçleri Muzip Kişiler Tarafından Değiştirildiği İçin Saçları Yanlışlıkla Mavi Renge Boyanan Anneanne

Kutuların İçleri Muzip Kişiler Tarafından Değiştirildiği İçin Saçları Yanlışlıkla Mavi Renge Boyanan Anneanne

Tiktok
Arya
Arya - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 22:30

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Yıllardır yapılan ancak asla ve asla komik olmayan, nedeni de bilinmeyen bir şakaya maruz kalan 80 yaşındaki kadının hali sosyal medyada viral oldu. Kişisel bakım ve kozmetik marketlerinde satılan saç boyalarının kutularının içlerini değiştiren muzip kişiler bir kadının saçlarının mavi olmasına neden oldu!

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Bir kişisel bakım ve kozmetik marketi zincirinden satın alınan ve kutunun üzerinde de 'Koyu Kestane' yazan boya, evde saça uygulandıktan sonra mavi çıktı.

Bir kişisel bakım ve kozmetik marketi zincirinden satın alınan ve kutunun üzerinde de 'Koyu Kestane' yazan boya, evde saça uygulandıktan sonra mavi çıktı.

Kutunun üzerinde yazan ile içindeki rengin farklı olması nedeniyle mağdur olan 80 yaşındaki kadının o görüntüsü ise sosyal medyada viral oldu.

Kutunun üzerinde yazan ile içindeki rengin farklı olması nedeniyle mağdur olan 80 yaşındaki kadının o görüntüsü ise sosyal medyada viral oldu.

"@simgekiractorbali" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, zincir marketten satın aldığı boyanın kutusunu paylaşarak rengin 'koyu kestane' olduğunu belirtti.

"@simgekiractorbali" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, zincir marketten satın aldığı boyanın kutusunu paylaşarak rengin 'koyu kestane' olduğunu belirtti.

İşte o anneannenin mavi saçlı görüntüleri: 👇

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