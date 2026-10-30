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Türkiye'de İlk Kar İçin Tarih Verildi: Kasım Ayına Dikkat!

Türkiye'de İlk Kar İçin Tarih Verildi: Kasım Ayına Dikkat!

hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 09:19
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Havalar soğumaya başladı, şimdi akıllarda tek bir soru var: Mevsimin ilk karı ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Abdi Küçükay, X hesabından paylaştığı değerlendirmede bu soruya Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) haritasıyla yanıt verdi. Paylaşıma göre kasım ayının ikinci haftasından itibaren yurdun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışları görülebilir. 

İşte detaylar.

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İlk Kar Kasımın İkinci Haftasında Bekleniyor

İlk Kar Kasımın İkinci Haftasında Bekleniyor

Abdi Küçükay, 29 Ekim'de yaptığı paylaşımda Kuzeydoğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin iç, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde mevsimin ilk kar yağışlarının görülebileceğini belirtti:

'Kasım ayı ikinci haftadan itibaren Kuzeydoğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin iç, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde mevsimin ilk kar yağışları görülebilir. Bu çok da öyle şaşırılacak bir şey değil. Esas olmasını beklediğim şeyler kasım ikinci yarı ve sonlarına doğru başlayabilir.'

Paylaşılan ECMWF ensemble haritası, 12 Kasım için en az 1 inç (yaklaşık 2,5 cm) kar olasılığını gösteriyor. Haritada kar ihtimalinin en yüksek olduğu bölgeler Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu olarak öne çıkıyor. İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de daha düşük bir olasılık görünüyor.

Bu Kış Nasıl Geçecek?

Bu Kış Nasıl Geçecek?

Abdi Küçükay, 12 Ekim'de paylaştığı kış analizinde de Copernicus C3S, ECMWF SEAS5, El Niño ve polar girdap verilerini değerlendirmişti. Bu analize göre El Niño'nun kasım-aralık civarında zirve yapması ve etkisinin kış boyunca sürmesi bekleniyor.

Analizde güçlü ve soğuk polar girdabın şimdilik bozulma işareti vermediği belirtiliyor. Küçükay'a göre bu durum değişmezse sıcaklıklar ortalamaların üzerinde, yağışlar ise ortalamanın biraz üzerinde seyredebilir. El Niño atmosferde beklenen etkiyi yaratırsa kışın ikinci yarısında daha kışa yakışır günler görülebilir.

NOT: Uzun vadeli tahminler kesinlik taşımıyor ve günler yaklaştıkça değişebiliyor. Güncel hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarını takip etmekte fayda var.

İşte O Paylaşımlar 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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