Türkiye'de İlk Kar İçin Tarih Verildi: Kasım Ayına Dikkat!
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Havalar soğumaya başladı, şimdi akıllarda tek bir soru var: Mevsimin ilk karı ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Abdi Küçükay, X hesabından paylaştığı değerlendirmede bu soruya Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) haritasıyla yanıt verdi. Paylaşıma göre kasım ayının ikinci haftasından itibaren yurdun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışları görülebilir.
İşte detaylar.
İlk Kar Kasımın İkinci Haftasında Bekleniyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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