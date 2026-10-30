Türkiye'de İlk Kar İçin Tarih Verildi: Kasım Ayına Dikkat!

Abdi Küçükay, 12 Ekim'de paylaştığı kış analizinde de Copernicus C3S, ECMWF SEAS5, El Niño ve polar girdap verilerini değerlendirmişti. Bu analize göre El Niño'nun kasım-aralık civarında zirve yapması ve etkisinin kış boyunca sürmesi bekleniyor.

Analizde güçlü ve soğuk polar girdabın şimdilik bozulma işareti vermediği belirtiliyor. Küçükay'a göre bu durum değişmezse sıcaklıklar ortalamaların üzerinde, yağışlar ise ortalamanın biraz üzerinde seyredebilir. El Niño atmosferde beklenen etkiyi yaratırsa kışın ikinci yarısında daha kışa yakışır günler görülebilir.

NOT: Uzun vadeli tahminler kesinlik taşımıyor ve günler yaklaştıkça değişebiliyor. Güncel hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarını takip etmekte fayda var.