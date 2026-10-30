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Game of Thrones'un Jaime Lannister'ı Hava Saldırısı Alarmında Kiev Metrosundaydı: Sığınaktaki Hali Gündem Oldu

Game of Thrones'un Jaime Lannister'ı Hava Saldırısı Alarmında Kiev Metrosundaydı: Sığınaktaki Hali Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 09:29 Son Güncelleme: 30.10.2026 - 09:34
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Game of Thrones'ta Jaime Lannister karakterine hayat veren Danimarkalı oyuncu Nikolaj Coster-Waldau, savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen karelerle gündemde. Rusya'nın olası füze ve insansız hava aracı saldırısı nedeniyle alarmın kırmızıya çıktığı gecede yıldız oyuncu, şehir sakinleriyle birlikte bir metro istasyonuna sığındı. Page Six'in ulaştığı fotoğraflar ve oyuncunun Instagram'dan paylaştığı notlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Kaynak: Page Six

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Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones'taki Jaime Lannister rolüyle iki kez Emmy adaylığı kazanmıştı.

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones'taki Jaime Lannister rolüyle iki kez Emmy adaylığı kazanmıştı.

Kiev metrosundaki karelerle yeniden gündeme gelen oyuncu, 1994 yapımı Danimarka filmi Nattevagten ile adını duyurmuş, kariyerinin ilk yıllarında Black Hawk Down ve Cennetin Krallığı gibi Hollywood yapımlarında da rol almıştı. Onu dünya çapında bir yıldıza dönüştüren ise 2011'den 2019'a kadar sekiz sezon boyunca HBO'nun Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jaime Lannister oldu. Kibirli bir şövalyeden çok katmanlı bir karaktere dönüşen Jaime performansıyla Coster-Waldau, 2018 ve 2019'da drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde Emmy'ye aday gösterildi.

Dizinin ardından Apple TV+'ın The Last Thing He Told Me dizisinde Jennifer Garner'ın partneri olan oyuncu, BBC'nin King and Conqueror dizisinde de Fatih William'ı canlandırdı. Ekran dışında ise 2016'dan bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) iyi niyet elçisi olarak iklim krizi ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda çalışıyor; Ukrayna ziyareti de bu görevin bir parçasıydı.

Hava saldırısı alarmının kırmızıda kaldığı gece Coster-Waldau Kiev metrosunda portatif bir yatakta sabahladı.

Hava saldırısı alarmının kırmızıda kaldığı gece Coster-Waldau Kiev metrosunda portatif bir yatakta sabahladı.

İyi niyet elçiliği göreviyle Kiev'e giden oyuncu, Çarşamba gecesi Rusya'nın olası füze ve insansız hava aracı saldırısı nedeniyle şehir sakinleriyle birlikte metro istasyonuna indi. Page Six'in yayımladığı karelerde Coster-Waldau, üzerinde mavi UNDP kapüşonlusuyla istasyona kurulan portatif bir yatağa uzanırken görülüyor. Sırtındaki yeşil çanta ve elindeki siyah çantayla kendi malzemelerini taşıyan oyuncu, peronlara kurulan derme çatma çadırların arasından geçerken de objektiflere yansıdı. Vagonda yüzünden gerginliği okunan anlarının yanında, yatağına yerleşmeye çalışırken gülümsediği kareler de dikkat çekti.

Nikolaj Coster-Waldau Instagram'dan paylaştığı notta binlerce Ukraynalının her gece yaşadığı zorluğa dikkat çekti.

Nikolaj Coster-Waldau Instagram'dan paylaştığı notta binlerce Ukraynalının her gece yaşadığı zorluğa dikkat çekti.

Metroda geçirdiği saatleri Instagram hikâyesine taşıyan oyuncu, geceyi Kiev metrosunda geçirdiğini ve oldukça zorlu bir gece olduğunu yazdı. Kendisinin bunu yalnızca bir gece yaşayıp anlatabildiğini, ancak binlerce Ukraynalı için bombardıman sırasında güvende kalmanın zorunlu yolunun bu olduğunu vurgulayan Coster-Waldau, 'Sivillere yardım etmeye ve hepimizin üzerinde anlaştığı kurallara sahip çıkmaya devam etmeliyiz' notunu düştü. Ardından Kiev'de 27-29 Ekim arasında üç gün boyunca kırmızı seviyede kalan hava saldırısı uyarılarının ekran görüntüsünü de paylaştı.

Reuters'ın kaydettiği videoda ise Ukrayna'ya, insanlar ihtiyaç içindeki bir ülkeyi unutmasın diye geldiğini söyleyen oyuncu, Ukraynalıların büyük bir direnç gösterdiğini ama kış yaklaşırken uluslararası toplumun desteğine her zamankinden çok ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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