Game of Thrones'un Jaime Lannister'ı Hava Saldırısı Alarmında Kiev Metrosundaydı: Sığınaktaki Hali Gündem Oldu

Kiev metrosundaki karelerle yeniden gündeme gelen oyuncu, 1994 yapımı Danimarka filmi Nattevagten ile adını duyurmuş, kariyerinin ilk yıllarında Black Hawk Down ve Cennetin Krallığı gibi Hollywood yapımlarında da rol almıştı. Onu dünya çapında bir yıldıza dönüştüren ise 2011'den 2019'a kadar sekiz sezon boyunca HBO'nun Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jaime Lannister oldu. Kibirli bir şövalyeden çok katmanlı bir karaktere dönüşen Jaime performansıyla Coster-Waldau, 2018 ve 2019'da drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde Emmy'ye aday gösterildi.

Dizinin ardından Apple TV+'ın The Last Thing He Told Me dizisinde Jennifer Garner'ın partneri olan oyuncu, BBC'nin King and Conqueror dizisinde de Fatih William'ı canlandırdı. Ekran dışında ise 2016'dan bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) iyi niyet elçisi olarak iklim krizi ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda çalışıyor; Ukrayna ziyareti de bu görevin bir parçasıydı.