Game of Thrones'un Jaime Lannister'ı Hava Saldırısı Alarmında Kiev Metrosundaydı: Sığınaktaki Hali Gündem Oldu
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Game of Thrones'ta Jaime Lannister karakterine hayat veren Danimarkalı oyuncu Nikolaj Coster-Waldau, savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen karelerle gündemde. Rusya'nın olası füze ve insansız hava aracı saldırısı nedeniyle alarmın kırmızıya çıktığı gecede yıldız oyuncu, şehir sakinleriyle birlikte bir metro istasyonuna sığındı. Page Six'in ulaştığı fotoğraflar ve oyuncunun Instagram'dan paylaştığı notlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Kaynak: Page Six
Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones'taki Jaime Lannister rolüyle iki kez Emmy adaylığı kazanmıştı.
Hava saldırısı alarmının kırmızıda kaldığı gece Coster-Waldau Kiev metrosunda portatif bir yatakta sabahladı.
Nikolaj Coster-Waldau Instagram'dan paylaştığı notta binlerce Ukraynalının her gece yaşadığı zorluğa dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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