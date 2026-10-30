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Yozgat'ta Askere Gidenler Yola Çıkmadan Önce Bu Eve Uğruyor: Sebebi 100 Yılı Aşkın Bir Hikâye

Yozgat'ta Askere Gidenler Yola Çıkmadan Önce Bu Eve Uğruyor: Sebebi 100 Yılı Aşkın Bir Hikâye

Yozgat
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 09:28
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Kasabası'nda askere gidecek gençler, yola çıkmadan önce mutlaka aynı eve uğruyor.

Kasabada 'ekmek ocağı' olarak bilinen ev, Molla Ali'nin eski evi. Nesiller boyu süren inanca göre burada bir lokma ekmek yiyen asker, sılaya sağ salim dönüyor. Geleneğin kökeni ise I. Dünya Savaşı yıllarına uzanıyor.

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Üç Kardeşin Sağ Dönüşü Geleneği Başlattı

Üç Kardeşin Sağ Dönüşü Geleneği Başlattı

Anlatılana göre seferberlik döneminde bölgeden yaklaşık 80 kişi askere gitti. Kasabada pek çok aile kayıp verirken, bu evden cepheye giden üç kardeşin üçü de sağ salim geri döndü.

Bu durum evi kısa sürede kasabanın gözünde özel bir yere taşıdı. Zamanla askere gidecek gençler, bu evin sofrasından ekmek yemeden yola çıkmaz oldu. Bugün 2 bin 271 nüfuslu kasabada gelenek hâlâ yaşıyor.

"Her Asker Devresi Buradan Lokma Alıyor"

"Her Asker Devresi Buradan Lokma Alıyor"

Kasaba sakinlerinden 68 yaşındaki Faruk Çelik, evin önünde geleneği şöyle anlattı: 'Tarihe göre buradan Yemen'e gidenler, harbe gidenler sağ salim döndü. Evlatlar da torunlar da aynı töreyi devam ettiriyor. Buradan her asker devresi yemek alıyor, lokma yiyor, gidiyor.'

63 yaşındaki Birol Palabıyık da geleneği bizzat yaşayanlardan. 1984'te askere gitmeden önce bu ocaktan ekmek yediğini, doğuda görev yapmasına rağmen sağ salim kasabasına döndüğünü anlattı.

Kore'ye Gidenler de Sağ Döndü

Kore'ye Gidenler de Sağ Döndü

Araştırmacı yazar Osman Karaca, geleneği Yozgat'ta bir gazinin hayatını araştırırken öğrendi. Karaca'ya göre I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda neredeyse her evden şehit verilirken bu ocaktan şehit verilmedi. Gençler de 'Bu evin askerleri sağ salim döndü, buradan ekmek yersek biz de döneriz' düşüncesiyle ritüeli sürdürdü.

Karaca, geleneğin sonraki yıllarda da devam ettiğini, Kore'ye giden askerlerin de sağ salim döndüğünü söyledi.

Bir sofradan bir lokma ekmek, kuşaklardır aynı duayı taşıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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