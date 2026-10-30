Yozgat'ta Askere Gidenler Yola Çıkmadan Önce Bu Eve Uğruyor: Sebebi 100 Yılı Aşkın Bir Hikâye

Anlatılana göre seferberlik döneminde bölgeden yaklaşık 80 kişi askere gitti. Kasabada pek çok aile kayıp verirken, bu evden cepheye giden üç kardeşin üçü de sağ salim geri döndü.

Bu durum evi kısa sürede kasabanın gözünde özel bir yere taşıdı. Zamanla askere gidecek gençler, bu evin sofrasından ekmek yemeden yola çıkmaz oldu. Bugün 2 bin 271 nüfuslu kasabada gelenek hâlâ yaşıyor.