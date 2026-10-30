Yozgat'ta Askere Gidenler Yola Çıkmadan Önce Bu Eve Uğruyor: Sebebi 100 Yılı Aşkın Bir Hikâye
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Kasabası'nda askere gidecek gençler, yola çıkmadan önce mutlaka aynı eve uğruyor.
Kasabada 'ekmek ocağı' olarak bilinen ev, Molla Ali'nin eski evi. Nesiller boyu süren inanca göre burada bir lokma ekmek yiyen asker, sılaya sağ salim dönüyor. Geleneğin kökeni ise I. Dünya Savaşı yıllarına uzanıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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