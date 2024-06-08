Kuşaktan Kuşağa Aktarılan Fenerbahçe Sevgisini Bir de 13 Yaşındaki Genç Taraftardan Dinleyin!

Fenerbahçe, Türk spor tarihinin en köklü ve en tutukulu taraftar grubuna sahip takımlarından biridir. Sarı-lacivertli renklere duyulan sevgi, kuşaklar boyunca aktarılan ve milyonlarca taraftarın kalbinde yer eden bir sevgidir.
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Bambaşka bir soruyla başlayan röportaj, konu Fenerbahçe'ye gelince genç taraftar tarafından Fenerbahçelileri duygulandıracak açıklamalarla devam etti.
Henüz 13 yaşında olan genç, takımı şampiyon olamasa da Fenerbahçe sevgisinin kalpten geldiğini söyledi.
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