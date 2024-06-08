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Kuşaktan Kuşağa Aktarılan Fenerbahçe Sevgisini Bir de 13 Yaşındaki Genç Taraftardan Dinleyin!

Kuşaktan Kuşağa Aktarılan Fenerbahçe Sevgisini Bir de 13 Yaşındaki Genç Taraftardan Dinleyin!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 00:04

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Fenerbahçe, Türk spor tarihinin en köklü ve en tutukulu taraftar grubuna sahip takımlarından biridir. Sarı-lacivertli renklere duyulan sevgi, kuşaklar boyunca aktarılan ve milyonlarca taraftarın kalbinde yer eden bir sevgidir.

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Bambaşka bir soruyla başlayan röportaj, konu Fenerbahçe'ye gelince genç taraftar tarafından Fenerbahçelileri duygulandıracak açıklamalarla devam etti.

Bambaşka bir soruyla başlayan röportaj, konu Fenerbahçe'ye gelince genç taraftar tarafından Fenerbahçelileri duygulandıracak açıklamalarla devam etti.

Henüz 13 yaşında olan genç, takımı şampiyon olamasa da Fenerbahçe sevgisinin kalpten geldiğini söyledi.

Henüz 13 yaşında olan genç, takımı şampiyon olamasa da Fenerbahçe sevgisinin kalpten geldiğini söyledi.

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