Komedyen Tahsin Hasoğlu'ndan Kahkaha Attıran 'Kadınların Eşlerini Markete Göndermesi' Skeci

Komedyen ve dijital içerik üreticisi Tahsin Hasoğlu, bir gösterisindeki 'Kadınların eşlerini markete göndermesi' skecini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Erkeklerin eşleri tarafından markete gönderildiğinde yaşanılan durumu mizahi bir şekilde anlatan Tahsin Hasoğlu o paylaşımı ile izleyenlere kahkaha attırdı.
Hasoğlu o anlarda, eşleri tarafından markete gönderilen erkeklerin gerekli gereksiz her şeyi aldıklarını ve yeşillik seçme konusunda da başarısız olduklarını vurguluyor.
İşte o skeç: 👇
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