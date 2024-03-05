Görüş Bildir
Haberler
Video
Komedyen Tahsin Hasoğlu'ndan Kahkaha Attıran 'Kadınların Eşlerini Markete Göndermesi' Skeci

Komedyen Tahsin Hasoğlu'ndan Kahkaha Attıran 'Kadınların Eşlerini Markete Göndermesi' Skeci

Sosyal Medya Komik kadınlar
Arya
Arya - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 13:14

İçerik Devam Ediyor

Komedyen ve dijital içerik üreticisi Tahsin Hasoğlu, bir gösterisindeki 'Kadınların eşlerini markete göndermesi' skecini sosyal medya hesabından paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Erkeklerin eşleri tarafından markete gönderildiğinde yaşanılan durumu mizahi bir şekilde anlatan Tahsin Hasoğlu o paylaşımı ile izleyenlere kahkaha attırdı.

Erkeklerin eşleri tarafından markete gönderildiğinde yaşanılan durumu mizahi bir şekilde anlatan Tahsin Hasoğlu o paylaşımı ile izleyenlere kahkaha attırdı.

Hasoğlu o anlarda, eşleri tarafından markete gönderilen erkeklerin gerekli gereksiz her şeyi aldıklarını ve yeşillik seçme konusunda da başarısız olduklarını vurguluyor.

Hasoğlu o anlarda, eşleri tarafından markete gönderilen erkeklerin gerekli gereksiz her şeyi aldıklarını ve yeşillik seçme konusunda da başarısız olduklarını vurguluyor.

İşte o skeç: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın