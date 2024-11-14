Koç Üniversitesi Öğrencilerine Aylık Harcamaları Soruldu: "Benzin Hariç 40 Bin Harcıyorum"

'Genç Motto' adıyla sosyal medyada içerik üreten bir kanal, Koç Üniversitesi'ndeki öğrencilere aylık giderlerini sordu. Soruyu yanıtlayan bir öğrenci Londra'da okuduğunu söyleyerek 90 bin liralık harcamada bulunduğunu söyleyerek en yüksek yanıtı verdi. Öğrenciler arasında en düşük yanıtı 15-20 bin lira olurken, ortalama olarak genelde 50 ile 60 bin lira harcandığı görüldü. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları 'Ne hayatlar var?' yorumunda bulundu.