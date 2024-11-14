İş Yerine Tavandan Giriş Yaptı: Temizlik İçin Çıktığı Yerin Tavanı Çöktü

Karabük'te bir kişi, cam balkon işi yapan işletmenin tavan arasını temizlemek için asma tavana tırmandı. Tırmandığı bölümde bir süre ilerleyen şahsın ağırlığını kaldıramayan asma tavan çöktü. Çökmeyle birlikte metrelerce yükseklikten ofisin ortasına düşen adam neye uğradığını şaşırdı. Korku dolu anlar ofiste bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.