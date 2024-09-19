Kızıyla Yürürken Çiçek Satan Çocuğu Gören Amcanın Çiçek Almamak İçin Girdiği Çaba Güldürdü

@kardelenakinciii adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, babasıyla sevgi dolu anlar yaşarken kaydı başlatmıştı ki hiç hesaba katmadığı şeyler yaşandı. Çiçek satan çocuk babasına doğru yönelince, babası tüm sevgi sözcüklerini bir kenara atmıştı.