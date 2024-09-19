Kızıyla Yürürken Çiçek Satan Çocuğu Gören Amcanın Çiçek Almamak İçin Girdiği Çaba Güldürdü

@kardelenakinciii adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, babasıyla sevgi dolu anlar yaşarken kaydı başlatmıştı ki hiç hesaba katmadığı şeyler yaşandı. Çiçek satan çocuk babasına doğru yönelince, babası tüm sevgi sözcüklerini bir kenara atmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşler, “Benim kızım prenses”ten, “Buna mı alayım çiçeği Allah’ını seversen”e evrilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonrasında da adamın çiçek satan çocuğa, “100 TL’ye seni kızımla kapıştırayım mı?” dediği anlara izleyiciler gülmeden edemedi.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın