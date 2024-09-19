Görüş Bildir
Haberler
Video
Kızıyla Yürürken Çiçek Satan Çocuğu Gören Amcanın Çiçek Almamak İçin Girdiği Çaba Güldürdü

Kızıyla Yürürken Çiçek Satan Çocuğu Gören Amcanın Çiçek Almamak İçin Girdiği Çaba Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 20:32

İçerik Devam Ediyor

@kardelenakinciii adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, babasıyla sevgi dolu anlar yaşarken kaydı başlatmıştı ki hiç hesaba katmadığı şeyler yaşandı. Çiçek satan çocuk babasına doğru yönelince, babası tüm sevgi sözcüklerini bir kenara atmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşler, “Benim kızım prenses”ten, “Buna mı alayım çiçeği Allah’ını seversen”e evrilmişti.

İşler, “Benim kızım prenses”ten, “Buna mı alayım çiçeği Allah’ını seversen”e evrilmişti.

Sonrasında da adamın çiçek satan çocuğa, “100 TL’ye seni kızımla kapıştırayım mı?” dediği anlara izleyiciler gülmeden edemedi.

Sonrasında da adamın çiçek satan çocuğa, “100 TL’ye seni kızımla kapıştırayım mı?” dediği anlara izleyiciler gülmeden edemedi.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın