Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Oyuncudan Survivor’daki Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
05.05.2026 - 15:58

5 Mayıs Salı günü televizyon dünyası, ekranlardaki reyting yarışı ve kulislerden gelen yeni bilgilerle hareketli bir gün geçirdi. Yayınlanan son bölümlerde öne çıkan sahneler kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Sevilen dizilerde yaşanan gelişmeler ve set arkasından gelen detaylar izleyicinin ilgisini çekmeye devam etti. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.

Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım ve Ömer karakterlerine hayat veren Evrim Alasya ile Barış Kılıç’ın diziden ayrılacağı iddia edildi.

İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından bir izleyici gazeteci Birsen Altuntaş'a Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını sordu. Birsen Altuntaş ise devam edeceklerini açıkladı. Diziden ayrılacak diğer iki oyuncunun kimler olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

Uzak Şehir'in hareketli geçen bölümü reytinglerde yükselişe geçmesini sağladı.

4 Mayıs Total Reyting Sonuçları

  • Uzak Şehir: 12.66

  • Uzak Şehir (Özet): 6.83

  • Esra Erol'da: 5.38

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert: 4.63

  • Atv Ana Haber: 3.65

  • Survivor: 3.55

  • Cennetin Çocukları: 3.43

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.39

  • Delikanlı: 3.01

  • Gelin: 3.01

  • ### 4 Mayıs AB Reyting Sonuçları

  • Uzak Şehir: 8.36

  • Uzak Şehir (Özet): 5.02

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert: 3.71

  • Cennetin Çocukları: 3.30

  • Delikanlı: 3.13

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 2.89

  • Atv Ana Haber: 2.70

  • Survivor: 2.63

  • Esra Erol'da: 2.59

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz: 2.24

  • ### 4 Mayıs ABC1 Reyting Sonuçları 

  • Uzak Şehir: 11.51

  • Uzak Şehir (Özet): 5.59

  • Esra Erol'da: 4.41

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert: 4.25

  • Cennetin Çocukları: 3.90

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.65

  • Delikanlı: 3.48

  • Atv Ana Haber: 3.03

  • Survivor: 3.02

  • Cennetin Çocukları (Özet): 2.47

Survivor'da Nagihan ve Bayhan'ın yakınlığı 'aşk'a yorulmuş, iddialar sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.

Seren Ay, 'Bak, ben bunların hepsini eksiksiz anlatıyorum. Benim yalan söyleyecek bir durumum yok zaten diskalifiye oldum. Yalan söyleyecek bir durumum yok. Her şey de ortada. Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Bayhan'la aranda bir şey olduğunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Yani ne alakası var? Sen bunu bence konuşulsun diye konuşmaya çalışıyorsun, ima etmeye çalışıyorsun. Böyle bir şey yok, ki Bayhan ağabey bu durumdan çok rahatsız oldu. Böyle bir cümle kullandığı için. Çünkü onun o taraklarda hiç gözü yok...' açıklamasında bulundu.

27 Nisan - 3 Mayıs haftasını geride bırakmamızla birlikte en çok izlenen diziler de belli oldu.

Total:

1. Taşacak Bu Deniz

2. Uzak Şehir  

3. Sevdiğim Sensin  

4. Yeraltı

5. Güller ve Günahlar

AB

1. Taşacak Bu Deniz 

2. Yeraltı

3. Uzak Şehir 

4. Kızılcık Şerbeti

5. Sevdiğim Sensin 

ABC1: 

1. Taşacak Bu Deniz 

2. Uzak Şehir     

3. Sevdiğim Sensin 

4. Yeraltı 

5. Kızılcık Şerbeti

Son dönemlerde Big Mistakes dizisinde rol almasıyla adından söz ettiren Boran Kuzum, İbrahim Selim’in sunduğu programın yeni konuğuydu.

Kuzum, eskiden rol aldığı ve erken final yaparak sonlanan Şahin Tepesi dizisinde başından geçenleri anlattı. Projeye seçilebilmek için ehliyeti olduğunu söyleyen Kuzum, pratiği olmadığı için bir araba sahnesinde kaza yaptığını dile getirdi. Zengin çocuk rolüne hayat veren oyuncu, milyonluk arabayla geri geri gitme sahnesinde zorlandığını en son ise arabanın sol kapısını ve aynasını sürttüğünü paylaştı. Asıl zorluk çıkaranın ise arabayı tamire götürecek vakit olmadığı için çekimlerin o halde devam etmesi olduğunu itiraf etti.

Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu'yla çektiği videoyla fenomen olan Fatma Soydaş gündemden düşmüyor.

Akım videosunun ardından takipçi sayısını katlayan Fatma Soydaş Instagram abonelik sistemini aktif hale getirmişti. İki günde 560 bin TL kazanarak rekor kıran Soydaş, daha sonra da TikTok canlı yayınından 42 dakikada 323 bin TL kazanarak gündem oldu. TikTok canlı yayınının ve sosyal medyada konuşulmasının ardından Fatma Soydaş'ın abone sayısı 3 günde 6 bin kişi arttı.

Daha 17 dizisinin dün yayınlanan fragmanıyla oyuncular, bir dönemlere damga vuran Medcezir başrolleriyle benzetildi.

Özellikle genç oyuncuların Yaman ve Mira karakterlerine olan benzerliğiyle diziseverler heyecanlandı. Projeye olan beklenti ise şimdiden epey arttı.

Survivor 2026’da parkur mücadeleleri devam ederken, bireysel performans verilerinde son yılların en dikkat çekici istatistiği ortaya çıktı.

Parkurdaki rakiplerine şans tanımayan Mert Nobre, üst üste 16. galibiyetini alarak Ogeday Girişken’in rekorunu resmen tarihe gömdü. Alınan bu sonuçla birlikte Mert Nobre, Survivor tarihindeki son üç sezonun en uzun süreli yenilmezlik serisine sahip ismi oldu. Sadece son üç yılın detaylı verileri baz alındığında, kimsenin ulaşamadığı bu 16 galibiyetlik seri, Nobre’nin fiziksel gücünü ve parkur hakimiyetini kanıtladı. Eski futbolcunun başarısı, Ogeday’ın 2024’teki 15 galibiyetlik serisinin ardından gelen en büyük bireysel başarı olarak kayıtlara geçti.

Uzak Şehir'in dün akşam ekrana gelen bölümünde yine heyecanın sınırı yoktu!

Dizide Deniz karakterine hayat veren çocuk oyuncu Kuzey Gezer'in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlar da birleşince izleyici endişelendi. Uzak Şehir'de Deniz karakteri ölecek mi diye merak edilirken henüz konuya dair bir açıklama bulunmuyor. Kuzey Gezer'in diziye veda edeceğine dair hiçbir resmi açıklama yapılmasa da sosyal medyadaki iddialar kafa karıştırdı.

Adana Günlükleri dizisi için hazırlık süreci devam ediyor. Yeni sezonda izleyiciyle buluşması planlanan yapım merak edilirken dizinin çekim tarihi de netleşmeye başladı. Hikayenin merkezinde yer alacak karakterle birlikte başrol oyuncu da seçildi.

Oyuncu son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Veliaht dizisinde rol aldı. Şimdi ise Adana Günlükleri projesiyle yeni bir karaktere hazırlanıyor. Rahimcan Kapkap’ın canlandıracağı Emir karakteri hikayenin merkezinde yer alacak.

Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen'in Kızılcık Şerbeti’nden ayrılacağı öğrenildi.

Daha önce kendi isteğiyle diziden ayrılan ve daha sonra yeniden diziye dahil olan Selin Türkmen'in sezon sonunda diziden bir kez daha ayrılacağı öğrenildi. Ancak iddiaya göre Çimen karakteri dizideki varlığını sürdürecek. Bu sebeple karakter için yeni oyuncu arayışlarına başlandığı da gelen bilgiler arasında. Kızılcık Şerbeti'nden sezon finalinde 3 oyuncunun ayrılacağı iddia edildi.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
