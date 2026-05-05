27 Nisan - 3 Mayıs Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.05.2026 - 13:18

27 Nisan - 3 Mayıs haftasını geride bırakmamızla birlikte en çok izlenen diziler de belli oldu. Seyircilerin geçtiğimiz hafta ilgi gösterdiği diziler reyting sonuçlarıyla birlikte sıralandı. En çok izlenen 5 dizinin sıralaması Total, AB ve ABC1 olarak değişkenlik gösterdi. Peki ya en çok izlenenler hangileriydi? Gelin detaylara geçelim…

TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz haftaya damga vurdu.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Erdem Şanlı, Zeynep Atılgan ve Ava Yaman gibi isimlerin öne çıktığı yapım, Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç grupta da en çok izlenen dizi olmayı başardı. Her hafta benzer sonuçlar elde ederek zirveye adını yazdıran dizi sezonun en iddialısı olarak anılmaya devam ederken rakiplerine de adeta şov yapıyor.

27 Nisan - 3 Mayıs haftasında en çok izlenen diziler arasında Yeraltı’nın yükseliş yaşadığı görüldü.

NOW’da yayınlanan ve sezonun en sevilen aksiyon dizilerden olan Yeraltı, AB’de ikinci sırada yer alarak Uzak Şehir’i geride bıraktı. Uzak Şehir, genel olarak birinci ya da ikinci sırada yer alırken Yeraltı’nın yükselişiyle AB kategorisinde üçüncü sıraya geriledi. Total ve ABC1’de ise ikinciliği korudu. 

İşte 27 Nisan - 3 Mayıs haftasının en çok izlenen dizileri 👇

Total:

1. Taşacak Bu Deniz 

2. Uzak Şehir  

3. Sevdiğim Sensin  

4. Yeraltı

5. Güller ve Günahlar 

AB: 

1. Taşacak Bu Deniz 

2. Yeraltı

3. Uzak Şehir 

4. Kızılcık Şerbeti  

5. Sevdiğim Sensin 

ABC1: 

1. Taşacak Bu Deniz 

2. Uzak Şehir     

3. Sevdiğim Sensin 

4. Yeraltı 

5. Kızılcık Şerbeti

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
