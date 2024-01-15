Kızılcık Şerbeti'ndeki Şoke Eden Aldatmadan Özge Özpirinçci'nin Güldüren Anlarına TV Dünyasında Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Şoke Eden Aldatmadan Özge Özpirinçci'nin Güldüren Anlarına TV Dünyasında Yaşananlar
15 Ocak Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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TikTok'ta bir kullanıcı Yalı Çapkını setine denk geldiği anları paylaştı. Dizilerdeki araba sahnelerinin nasıl çekildiği ise ortaya çıktı.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
Geçtiğimiz günlerde Dominik'e polis baskınına neden olan yarışmacı Seda Aktuğlu havaalanında bir kişinin telefonuna yazdığı mesajla ortalığı epey karıştırırken, Acun Ilıcalı ada konseyinde bu mesajı bulup yayınladı.
Adını Feriha Koydum bundan tam 13 yıl önce ekran yolculuğuna başladı. Fakirliğiyle bilinen Feriha'nın taa o zaman 1000 liraya aldığı meşhur ayakkabısını pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Gelin bir hesap yapalım, Feriha'nın aldığı ayakkabının bugünkü değerini bulalım!
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti son dönemde sosyal medyadaki en aktif dizi olurken, dizinin fanları da bir o kadar yaratıcı içerikler sunuyorlar. Bunlardan birine imza atan @berilhaklidir adlı kullanıcı, Pembe'nin aldatılmasını 5 aşamada anlattığı enfes bir editle izleyicilerden alkış topladı.
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Eski televizyon dizileri içerisinde unutamadıklarımız çok fazla. Bir tanesi var ki hala daha konuşuluyor. Özcan Deniz'in "Aşkın Dağlarda Gezer" isimli dizideki bu sahnenin ise eşi benzeri yok. Buyurun, bakalım...
ATV ekranlarının yıllardır vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi de Müge Anlı. Hafta içi her gün ekranlardaki yerini alan Müge Anlı, bu sabah yayına başlarken şehitlerimizi unutmadı. Yaşanan savaşlar karşısında isyan eden Anlı, "Bir karış toprak için değer mi?" dedi.
7 Mayıs Salı günü başlayacak olan Eurovision 2024'te yarışacak ülkeler kendilerini temsil edecek şarkıcılar ve müzik gruplarını duyurmaya başladı. Eurovision'a katılacak Gürcistan'ı Nutsa Buzaladze temsil etmeye hazırlanırken, Nutsa'nın 2015'te O Ses Türkiye'de yarıştığı ortaya çıktı.
FOX TV'nin gündemden düşmeyen dizisi Kızıl Goncalar'ın iki mekanda yapacağı çekim, geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Konuya ilişkin yeni bir açıklama, dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan geldi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi resmi X hesaplarından komik bir kamera arkası paylaştı. Sahne için minibüse binmesi gereken Özge Özpirinçci'nin dahiyane fikriyle yolcu minibüse binip ardından 'Biz filmciyiz abi, indir beni' dediği anlar çok konuşuldu.
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Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti en az bölümleri kadar fragmanlarıyla da adından söz ettiriyor. 47. bölüm 2. fragmanını yayınlayan dizide Mustafa'nın kısır olduğunu öğrenmesiyle Nilay'ın kimden hamile kaldığı büyük merak konusu oldu.
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